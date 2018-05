Azkena Rock 2018

22-23 de junio

Rival Sons se suman al Azkena Rock Festival

eitb.eus

22/05/2018

Además, The Sheepdogs, que estaban anunciados para tocar únicamente en la Virgen Blanca, ofrecerán un segundo concierto en el recinto.

El Azkena Rock Festival ha sumado tres nuevas bandas a su ya cerrado cartel, y así, Rival Sons, The Sheepdogs y Bloodshot Bill actuarán en el festival que se celebrará en Vitoria-Gasteiz los días 22 y 23 de junio, junto a bandas y artistas como Van Morrison, Joan Jett & The Blackhearts, Mott The Hopple, Gluecifer, MC50, Turbonegro, Urge Overkill o Chris Robinson Brotherhood, según ha informado Last Tour, promotora organizadora del festival.

El cuarteto californiano Rival Sons regresa al festival vitoriano "totalmente consagrados como una de las bandas más importantes del rock de raíces actual", con su estilo rock 'n' roll con tintes de blues, góspel y soul.

Además, los canadienses The Sheepdogs llegarán a Vitoria atendiendo a la petición del público del festival, que quería verles de nuevo en el recinto y no solo en la actuación gratuita que ofrecerán el viernes de manera gratuita en la plaza de la Virgen Blanca. Tocarán en Mendizabala el propio viernes.

Por último, Dex Rowember Duo ha cancelado su actuación en el recinto Trashville y en su lugar se incorpora Bloodshot Bill. Con sus sonidos rockabilly, hillbilly y rock 'n' roll, ver a Bloodshot Bill en directo es "toda una experiencia musical". El canadiense ofrecerá en Trashville sus temas más conocidos como "Crazy 'Bout the Girl" o "Be Mine Tonight".

La programación del festival queda de la siguiente manera:

Viernes 22 de junio

VAN MORRISON/ MC50- Tour 50 aniversario/ CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD/ DEAD CROSS/ RIVAL SONS/ URGE OVERKILL plays 'SATURATION'/ NEBULA/ MAN OR ASTRO-MAN?/ THE SHEEPDOGS/ THEE HYPNOTICS/ THE ALLNIGHTERS/ THE SOUL JACKET/ TUTAN COME ON



Trashville: THE 5.6.7.8’S/ BLOODSHOT BILL/ DEX ROMWEBER DUO/ THE SENSATIONAL SECOND COUSINS/ HOMBRE LOBO INTERNACIONAL DJs: DIEGO RJ/ TOMÁS COWABUNGA/ J.F. LEÓN/ TONI LOVE



La Virgen Blanca: THE SHEEPDOGS





Sábado 23 de junio

JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS/ MOTT THE HOOPLE/ GLUECIFER/ TURBONEGRO/

THE BEASTS OF BOURBON/ BERRI TXARRAK/ URGE OVERKILL plays TOM PETTY/ THE DREAM SYNDICATE/ NUEVO CATECISMO CATÓLICO/ LORDS OF ALTAMONT/ SOL LAGARTO/ MAMAGIGI'S



Trashville: REVEREND BEAT-MAN feat. SISTER NICOLE IZOBEL GARCIA/ DEAD ELVIS & HIS ONE MAN GRAVE/ WOLF WOLF/ HUGO RACE & MICHELANGELO RUSSO DJs: FERNANDO NAVARRO/ AC/DJ/ PARTY HARD DJ/ EL VIEJO ZORRO Y LA GALLINA



La Virgen Blanca: THE JAMES TAYLOR QUARTET