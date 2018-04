Bilbao BBK Live

12-14 de julio

El Bilbao BBK Live suma a My Bloody Valentine y King Gizzard & The Lizard Wizard

09/04/2018

El festival bilbaíno, que había dado ya el cartel por cerrado, sorprende anunciando también a Bad Sounds y eMe.

El Bilbao BBK Live, que se celebrará este año entre los días 12 y 14 de julio en Kobeta, ha añadido por sorpresa a su cartel a los grupos My Bloody Valentine, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Sounds y eMe.

El festival ya dio por cerrado su cartel hace un par de meses con nombres como Florence and the Machine, Gorillaz o The xx.

My Bloody Valentine comenzó su carrera a mediados de los 80 y desde la publicación del inmortal Loveless en el 91 han permanecido como una de las principales influencias del indie rock. La formación de su mejor período se reunió tras 22 años para grabar un nuevo álbum, y acaban de anunciar nuevo material discográfico que se podrá escuchar en el Bilbao BBK Live.



El grupo australiano King Gizzard & The Lizard Wizard factura rock psicodélico y cuenta con un directo demoledor, del que se podrá disfrutar en el Bilbao BBK Live en fecha exclusiva en el Estado español.

Además, también actuarán el quinteto británico Bad Sounds y eMe, trío de synth pop en el que participa el productor y técnico de sonido Haritz Harreguym “con sugerente voz femenina, letras poéticas y arreglos cuidados al detalle”.

El cartel definitivo del festival queda de la siguiente manera:

Jueves 12

FLORENCE + THE MACHINE/ ALT-J/ CHILDISH GAMBINO/ BOMBA ESTÉREO/ CIGARETTES AFTER SEX/ MOUNT KIMBIE/ BAD GYAL/ GAZ COOMBES/ ISEO & DODOSOUND WITH THE MOUSEHUNTERS/ PARQUET COURTS/ TEMPLES/ BAD SOUNDS/ ED IS DEAD (LIVE BAND)/ LET’S EAT GRANDMA/ LUKIEK/ MARÍA ARNAL I MARCEL BEGÉS/ MELENAS/ MORGAN/ QUENTIN GAS & LOS ZÍNGAROS/ RURAL ZOMBIES/ EDU ANMU/ INNMIR



Basoa: MODESELEKTOR dj set/ PROSUMER/ OPTIMO (ESPACIO)/ SKATEBARD/ CORA NOVOA



Viernes 13

THE XX/ THE CHEMICAL BROTHERS/ MY BLOODY VALENTINE/ DAVID BYRNE/ FRIENDLY FIRES/ KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD/ FAT WHITE FAMILY/ MEUTE/ MEXRRISSEY/ NEUMAN/ PORCHES/ SOPHIE/ ANTEROS/ BORROKAN/ CAROLINA DURANTE/ CECILIA PAYNE/ GENGAHR/ NUNATAK/ PET FENNEC/ DARK DJ/ HAL9000/ ROCK NIGHTS



Basoa: BEN UFO/ HUNEE/ AVALON EMERSON/ DEKMANTEL SOUNDSYSTEM/ DJ FRA



Sábado 14

GORILLAZ/ NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS/ BENJAMINE CLEMENTINE/ FISCHERSPOONER/ HOT CHIP MEGAMIX/ JAMES/ JUNGLE/ ANA CURRA/ BEJO/ COOPER/ NILÜFER YANYA/ TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO/ YOUNG FATHERS/ ANEGURIA/ EME/ GREENCLASS/ JOE LA REINA/ LAS ODIO/ THE ZEPHYR BONES/ YONAKA/ DANILESS/ DJ MATO/ DJ GÖO



Basoa: JOHN TALABOT/ ANTHONY NAPLES/ YOUNG MARCO/ SAMO DJ/ DANIEL BAUGHMAN