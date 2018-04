Cine

El Festival de Cine y Derechos Humanos acogerá 53 películas de 31 países

12/04/2018

El festival donostiarra comenzará el 20 de abril y sus películas tocarán temas muy diversos: la violencia machista, la inclusión del pueblo gitano, la pederastia, la crisis de refugiados…

"Beauty and the dogs" habla sobre la lucha de las mujeres

La película "El orden divino", que aborda la lucha por el sufragio femenino en Suiza en 1971, será la encargada de abrir el próximo 20 de abril la 16 edición del Festival de Cine de Derechos Humanos, que reunirá 30 largometrajes y 23 cortos procedentes de 31 países que tratan de "activar" la conciencia de los espectadores.

Un total de 20 producciones de temáticas diversas, entre las que figuran la pederastia, la crisis de los refugiados, la guerra de Siria, la violencia machista, la inclusión del pueblo gitano, el bloque en Gaza, los derechos de las personas con síndrome de Down o la violencia policial, componen la sección oficial del festival donostiarra en un año en el que se celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948.

El festival será clausurado el 27 de abril por el filme "El taller de escritura", del realizador francés Laurent Cantet, que recibirá el premio especial por su trayectoria de cine "valiente y comprometido".

La violencia machista y la lucha de las mujeres es el eje de "Beauty and the Dogs", de la tunecina Kaouther Ben Hania, que participó en la sección "Un certain regard" del pasado Festival de Cannes, una temática que es abordada en varios trabajos.

En el capítulo de cortometrajes, este año la novedad estará en la sala situada en la plaza de Okendo, donde se proyectarán diez cortos internacionales de temática social en "realidad virtual" que deberán ser visionados con gafas especiales.

A estas propuestas se suman las exposiciones "Caminos a la escuela", "Miradas a los derechos humanos", "El sonido del hambre", "Pasajeras: el arte como diálogo y refugio" y la conferencia de Mabel Lozano "Los amos de la prostitución y la trata".