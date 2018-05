Literatura

óbito

Muere el escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/05/2018

Autor de "La hoguera de las vanidades", Wolfe es considerado el 'padre' del Nuevo Periodismo.

El escritor estadounidense Tom Wolfe, considerado el padre del Nuevo Periodismo, ha fallecido este lunes en Nueva York a los 87 años, según informan medios locales.



Según ha indicado su agente, Lynn Nesbit, al diario The Wall Street Journal y a The New York Times, el autor de "La hoguera de las vanidades" estaba aquejado de neumonía y había sido hospitalizado por una infección en un hospital de Manhattan.



Nacido en Richmond (Virginia), Wolf residía en Nueva York desde 1962, cuando comenzó a trabajar para The New York Herald Tribune, al mismo tiempo que comenzó a hacerse un nombre en el periodismo literario y la novela periodística.