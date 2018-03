Música

22 y 23 de junio

El Azkena Rock Festival cierra su cartel con Chris Robinson y Urge Overkill

26/03/2018

El cantante de The Black Crowes vuelve al festival gasteiztarra, y Urge Overkill hará doblete interpretando su disco “Saturation” y realizando un homenaje al día siguiente a Tom Petty.

El Azkena Rock Festival de Vitoria, que se celebrará los días 22 y 23 de junio, completa su cartel con el líder de The Black Crowes, Chris Robinson, que regresa al festival, en esta ocasión con su banda Brotherhood y Urge Overkill, que harán un doblete exclusivo interpretando su disco ‘Saturation’ (viernes) y ofreciendo un homenaje inédito al legendario Tom Petty (sábado).

El festival presenta también las actuaciones gratuitas en la plaza de la Virgen Blanca de los canadienses The Sheepdogs y The James Taylor Quartet, cuya actuación pasa de Mendizabala al escenario del centro de la ciudad.

Chris Robinson Brotherhood está encabezado por el vocalista de The Black Crowes, y nació como proyecto principal del mayor de los Robinson tras la ruptura de los cuervos, mientras que Urge Overkill tocarán el viernes su disco “Saturation”, anterior a su salto a la fama mundial con la inclusión de ‘Girl you’ll be a woman soon’ en la película “Pulp Fiction”.

El sábado Urge Overkill homenajearán al fallecido Tom Petty eligiendo algunos de los temas de la leyenda del rock americano fallecida en octubre de 2017.

El cartel del festival queda de la siguiente manera:

Viernes 22 de junio

VAN MORRISON/ MC50- Tour 50 aniversario/ CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD/ DEAD CROSS/ URGE OVERKILL plays 'SATURATION'/ NEBULA/ MAN OR ASTRO-MAN?/ THEE HYPNOTICS/ THE ALLNIGHTERS/ THE SOUL JACKET/ TUTAN COME ON



Trashville: THE 5.6.7.8’S/ DEX ROMWEBER DUO/ THE SENSATIONAL SECOND COUSINS/ HOMBRE LOBO INTERNACIONAL DJs: DIEGO RJ/ TOMÁS COWABUNGA/ J.F. LEÓN/ TONI LOVE



La Virgen Blanca: THE SHEEPDOGS



Sábado 23 de junio

JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS/ MOTT THE HOOPLE/ GLUECIFER/ TURBONEGRO/ THE BEASTS OF BOURBON/ BERRI TXARRAK/ URGE OVERKILL plays TOM PETTY/ THE DREAM SYNDICATE/ NUEVO CATECISMO CATÓLICO/ LORDS OF ALTAMONT/ SOL LAGARTO/ MAMAGIGI'S



Trashville: REVEREND BEAT-MAN feat. SISTER NICOLE IZOBEL GARCIA/ DEAD ELVIS & HIS ONE MAN GRAVE/ WOLF WOLF/ HUGO RACE & MICHELANGELO RUSSO DJs: FERNANDO NAVARRO/ AC/DJ/ PARTY HARD DJ/ EL VIEJO ZORRO Y LA GALLINA



La Virgen Blanca: THE JAMES TAYLOR QUARTET