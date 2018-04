Música

Entrevista

Voltaia: 'Las canciones nos fluyen de manera natural'

Natxo Velez | eitb.eus

03/04/2018

El grupo de Zumaia está de vuelta con ‘Erortzen’, un disco en el que su sonido stoner se ve salpicado por algunos estribillos más accesibles.

El grupo Voltaia, creado en Zumaia en 2014, ha abierto la puerta a nuevos aires en su tercer disco, “Erortzen”. Por un lado, Pablo Sánchez ha ocupado el puesto que antes pertenecía a Jon Durán a la batería, y, por otro, sus sonidos stoner se han visto enriquecidos por ecos más melódicos y estribillos con más gancho.

El disco, que comienza con la notable canción también titulada “Erortzen”, ha sido grabado en los estudios Gaztain de Zestoa, y nos ha servido de excusa para charlar con los miembros de Voltaia.

‘Erortzen’ llega dos años después de ‘Medusa’. ¿Cómo se ha ido gestando el nuevo disco?

Ion Brakamonte (guitarra y voz): No paramos de componer, y cuando ya nos juntamos con cinco o seis temas, nos ponemos en movimiento. Es el momento de hablar con unos y otros, de cara a ponernos una fecha para grabar y tener así un poco de presión sobre nosotros mismos.

¿Trabajáis mejor bajo presión?

Pablo Sánchez (batería): Sí, preferimos ponernos una fecha. Además, si no te obligas a tener un poco de prisa, algunas de las primeras composiciones pierdan frescura de cara a la grabación.

Habéis vuelto a los estudios Gaztain, con Eñaut Gaztañaga (Grises), y habéis optado por una producción muy limpia. ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Unai Eizagirre (bajo): Pues ha cambiado un poco desde que grabamos “Medusa”, tanto en lo que se refiere a las canciones como en la forma de grabarlas.

Ion: Las canciones estaban ahí, pero Eñaut les ha dado personalidad, y su trabajo tiene un gran mérito. En el anterior disco fuimos más cerrados, pero esta vez le hemos dejado hacer algunas cosas a su manera, y estamos muy satisfechos con el resultado. Queríamos conseguir un sonido diferente.

En este disco, Pablo Sánchez ha sustituido a Jon Durán tras los parches. ¿Qué ha cambiado en el sonido del grupo?

Unai: Creo que ha traído un punto de frescura al grupo. Además, también compone, por lo que hemos tenido en cuenta sus ideas en este disco. Por otra parte, Pablo es zurdo, y eso nos da un toque exótico (jejeje).

Foto: Unai Huizi

Se aprecia un tratamiento muy cuidado de las voces, en coros y armonías (“Dekadentzi ritmiko”, “Zure bila”, “Ixilik nago”…). ¿Cómo las habéis trabajado?

Ion: Cuando empecé con el grupo, sabía lo mínimo para poder cantar, pero he ido aprendiendo. Además, en el anterior disco Eñaut me enseñó algunas nuevas formas de usar mi voz, y esta vez hemos ido grabando durante la composición todas las melodías vocales se nos iban ocurriendo.

Finalmente, hay canciones que tienen hasta cinco voces diferentes. Las hemos trabajado mucho.

Partiendo del stoner, habéis incorporado pasajes más melódicos a las canciones, como se puede comprobar en la pegadiza “Erortzen”, que abre el disco. ¿Ha sido algo consciente?

Ion: Las melodías principales ya las tenía bastante decididas. Desde que componemos los temas, las solemos tener bastante claras, y luego, en el estudio, las hemos enriquecido con Eñaut.

Unai: Es cierto que, desde que empezamos a componer las canciones, queríamos diferenciarnos de lo que hemos hecho hasta ahora.

Habéis vuelto a recurrir a la autoedición. ¿Habéis hablado con alguna discográfica o hecho algún diagnóstico de la industria para tomar esa decisión?

Unai: No, esta vez no hemos hablado con ninguna discográfica. La anterior vez sí que lo intentamos, pero con este disco no.

Pablo: Teníamos claro que lo íbamos a publicar así. La autoedición nos da la libertad de hacer las cosas a nuestra manera. Los temas de management nos lo lleva Born to Bingo, y creo que con eso es suficiente para movernos.

Ion: Una discográfica puede ser útil cuando algo está de moda, pero diría que para quienes nos movemos en el underground no son imprescindibles.

Partiendo de una base eminentemente stoner (Queens of the Stone Age, Kyuss, Fu Manchu…), habéis abierto la puerta a algunos sonidos diferentes (“Amets gaiztoa”). ¿Qué música escucháis?

Ion: Escuchamos de todo, siempre hemos oído música de todo tipo.

Pablo: Además, a la hora de componer no solemos tener nada preconcebido, no pensamos “tenemos que tocar una canción que se parezca a Queens of the Stone Age”. Las canciones nos salen de forma natural.

Ion: No queríamos seguir la misma línea durante todo el disco, queríamos meter un poco de variedad para que no resultara monótono o aburrido.

El stoner cada vez tiene más proyección en la escena vasca. ¿Cómo veis el panorama?

Ion: Parece que hay gente joven dándole a ese estilo: Rodeo, de Zestoa, los azkoitiarras Trini Fox, Tutan Come On, Fetitxe en Bizkaia… Hay movimiento.

¿Qué retos tenéis para el futuro una vez que “Erortzen” está en la calle?

Ion: Nuestra intención es seguir dando conciertos y disfrutando juntos, como siempre.

Unai: Queremos expandir nuestra música, conocer gente y pasarlo bien.

Pablo: Queremos tocar en las mejores condiciones posibles, y parece que hay alguna opción para salir fuera de Euskal Herria.