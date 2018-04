Música

27-29 de julio

Biffy Clyro estará en el Mundaka Festival

N.V. | eitb.eus

11/04/2018

El festival de la localidad vizcaína cierra su cartel con la incorporación del grupo escocés.

Mundaka Festival ha anunciado hoy que Biffy Clyro estará tocando en el festival que se celebra en Santa Katalina, este año entre el 27 y el 29 de julio. El festival ha cerrado el cartel con la incorporación de los rockeros escoceses y la de Atom Rhumba, Moonshakers, Confluence, Copernicus y Santero y los Muchachos.

El grupo de Kilmanrock publicó en 2016 el disco “Elipsis”, en el que se alejaron un poco de las guitarras como motor de su música para experimentar con sonidos más electrónicos y los ha aupado a encabezar carteles de los festivales más potentes de Europa como es el caso del Download en el Reino Unido.

En sus explosivos directos, como se pudo comprobar en un espectacular concierto en el Bilbao BBK Live 2013, dan un repaso a un repertorio de lujo en el que caben pildorazos como "Living Is A problem Because Everything Dies" de Puzzle (2007), el enérgico disco que los impulsó al circuito internacional, estribillos épicos como el de "Bubbles" (Only revolutions, 2009) o los temas de su obra cumbre, el doble disco Opposites (2013), al que no le sobra ni una de sus veinte canciones.

Biffy Clyro se une a un cartel en el que ya estaban Bunbury, !!!, Vintage Trouble, Belako, Depedro o Moonshakers, y al que hoy también se han sumado Santero y Los Muchachos, Atom Rhumba y Copernicus.



Los bonos para el festival están a la venta por 67,5 euros hasta el viernes, 13 de abril, cuando cambiará el precio.