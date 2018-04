Música

Entrevista

Imanol Ubeda: 'Quería reinventarme'

Natxo Velez | eitb.eus

11/04/2018

Imanol Ubeda presenta en directo esta semana —el jueves 12 de abril en el Kafe Antzokia de Bilbao y el 14 en la donostiarra Dabadaba— “Mugiro bila”, el primer disco de su nuevo proyecto, Don Inorrez.

Algunos artistas recurren a carreras en solitario para poder desarrollar inquietudes que no logran satisfacer dentro de sus grupos, en busca de aire fresco para su creatividad, pero hay otras ocasiones en las que la decisión de hacerse a la carretera en solitario viene condicionada por las circunstancias.

Imanol Ubeda (Deabruak Teilatuetan, Bide Ertzean, Peiremans+) se encontraba a gusto canalizando su creatividad a través del grupo Bide Ertzean (y el proyecto power pop Peiremans+), pero un día su hermano y compañero de banda Joni Ubeda (Imanol lo ha tenido al lado tanto en Deabruak Teilatuetan como en Bide Ertzean) comunicó a sus compañeros que no podía compaginar el ritmo del grupo con su vida, por lo que el grupo decidió aparcar la actividad de Bide Ertzean.

Pero reza el dicho que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y así es al menos para quien dirige sus miras adelante, por lo que Imanol Ubeda ha decidido emprender el proyecto Don Inorrez, en el que está acompañado por el genial batería Karlos Arancegui (Bide Ertzean, Mikel Erentxun, Ivan Ferreiro, Quique Gonzalez, Alex Ubago y Rulo y la Contrabanda).

Ambos músicos decidieron meter en la maleta los esbozos de las canciones escritas durante los dos años últimos años y plantarse en el estudio del productor Paco Loco (Bunbury, Mikel Erentxun, Australian Blonde…) en Cádiz, para grabar el disco de indie pop “Mugiro bila”, en el que durante diez canciones dialogan y chocan el brillo con las sombras, melodías reposadas con arreglos desasosegantes, guitarras crudas con acordes y arpegios apaciguadores y la tensión musical con la fluidez pop.

Hemos querido hablar con Imanol Ubeda en la antesala de las presentaciones en directo de “Mugiro bila”.

Has comentado que tenías ganas de hacer algo nuevo después del parón de Bide Ertzean. ¿Qué querías crear o, al menos, qué no querías repetir?

Tenía ganas de hacer algo diferente, más que de inventar algo nuevo. Ese fue el primer impulso, quería reinventarme, por decirlo de alguna manera.

Encontré la manera de hacer algo diferente en el tratamiento artístico de las canciones y en el tono de las letras, y la clave para esto fue el libro de poesía Des egiten (Elkar, 2012), de Ione Gorostarzu; ya que ahí se encuentra la letra de la canción Bere txisteak.

<a href="http://doninorrez.bandcamp.com/track/bere-txisteak" _mce_href="http://doninorrez.bandcamp.com/track/bere-txisteak">Bere txisteak by Don Inorrez</a>

Precisamente, esa fue la primera canción que compuse y, en gran medida, esa canción fue la que abrió el camino para el resto.

El trabajo del batería Karlos Arancegui ha sido fundamental para cimentar el proyecto. ¿Cómo habéis trabajado? ¿Qué ha aportado a las canciones?

De no haberse producido el parón de Bide Ertzean, nunca hubiera dado el paso de convertirme en solista porque el grupo me daba todo lo que necesitaba para hacer música, pero, una vez tomada la decisión, sentí al instante la complicidad de Karlos Arancegui.

Me animó mucho, y ha sido mi acompañante desde el momento en el que decidí poner en marcha Don Inorrez. Además de ser un músico excepcional, tiene una perspectiva global sobre la canción, y, en ese sentido, su criterio artístico siempre ha tenido mucho peso para mí tanto antes como ahora.

¿Cuánto han cambiado los esbozos de las canciones desde el local hasta el resultado final en el disco?

Llegamos al estudio de Paco Loco solo con la base de las canciones, con las estructuras básicas que había fijado junto a Karlos en el local. Todo estaba por hacer y, en gran medida, eso ha sido otra forma de reinventarnos, el haber dejado los esqueletos de las canciones en manos de Paco Loco.

Paco Loco ha tenido una importancia capital a la hora de afianzar la personalidad sonora del proyecto, solo hace falta oír el disco. ¿Qué le pedisteis y qué os ha dado?

Recurrimos a él guiados por la intuición. Karlos Arancegui creía que Paco Loco podía hacer una buena aportación artística a Don Inorrez. Y en el primer día en el estudio nos dimos cuenta de que habíamos acertado de pleno.

Paco Loco ha sido muy generoso: él ha sido quien ha elegido los instrumentos y sonidos que se pueden oír en cada una de las canciones, él ha dotado a cada canción de su matiz, es el padrino de los coros y le debemos el sonido general del disco… ¡Paco lo ha cambiado todo! ¡Y para mejor!

En el apartado lírico, ¿el tono más irónico y provocador de estos textos te ha permitido decir otro tipo de cosas? ¿De qué manera has trabajado las letras?

¿Cómo las he trabajado? Pues, como he podido. Me gustaría tener otra fluidez, tener una mayor facilidad para escribir, pero lamentablemente las cosas son de otra manera.

Las canciones Bere txisteak y Kristoren gonbidapena las he hecho con textos de Ione Gorostarzu y Ángel González. Son irónicas y críticas. Y la mayor parte de las letras que yo he escrito también van por ese camino.

Pero la verdad es que el disco no tiene un tema concreto. Hay canciones que simbolizan otro tipo de estado de ánimo.

Has optado por la autoproducción. ¿Qué ventajas y desventajas te ha traído esta forma de funcionar?

En Bide Ertzean teníamos un alto grado de autoproducción, aunque hemos estado muchos años con la discográfica Gaztelupeko Hotsak. Además, la autoproducción no nos era ajena: los últimos discos de Deabruak Teilatuetan y Peiremans+ los hemos hecho así.

Y con el primer disco de Don Inorrez hemos asumido todos los riesgos, con todo lo bueno y lo malo que ello tiene.

Hasta ahora, no nos podemos quejar, estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Pero esto no ha hecho más que empezar; dentro de seis meses te diré si estamos con el mismo ánimo.

En la grabación han participado el propio Paco Loco (guitarras y teclados) y el bajista Jacob Reguilón (Quique González, Ariel Rot, Xoel López…), pero en los directos no os acompañarán estos músicos. ¿Qué formación veremos en los conciertos de Don Inorrez?

En directo tendremos junto a nosotros a dos grandes músicos de cerca de casa: el guitarrista de Errenteria Rubén Caballero y el bajista donostiarra Fernando Neira. Ambos son músicos de gran recorrido, y Karlos y yo estamos gozando a su lado en cada ensayo.

En los conciertos, ¿tocaréis el disco completo? ¿Con qué canciones completaréis el repertorio?

Tocaremos todas las canciones del disco, además de algunas que se han quedado fuera de él. Además, tocaremos algunas versiones; no muchas, dos o tres.

Y esas versiones las acercaremos al sonido de “Mugiro bila”.

¿Qué se encontrará, por tanto, quien se acerque a los conciertos de Bilbao y San Sebastián?

Un cuarteto con muchas ganas de presentar sus nuevas canciones. Ha llegado la hora de poner sobre el escenario lo recogido en el disco, y creo que algunas canciones crecen en directo.

Por lo demás, diría que hemos invertido dos años preparando este disco y este proyecto, y tenemos muchas ganas de pasar de la oscuridad del local a la claridad del escenario.