Música

14-15 de septiembre

Donostia Festibala anuncia su distribución por días

eitb.eus

15/05/2018

El festival que se celebrará en el Hipódromo Donostia los días 14 y 15 de septiembre suma a Señor No, Liher y Pelax. El viernes lo encabezará Kase O y el sábado Berri Txarrak.

No Age, Señor No, Betacam, Lester y Eliza, Liher y Pelax se suman al cartel de Donostia Festibala que, además, anuncia su cartel por días y pone a la venta las entradas de día para este festival que cuenta con Kase.O y Berri Txarrak como cabezas de cartel y que se celebrará en el Hipódromo Donostia los días 14 y 15 de septiembre de 2018.

La jornada del viernes estará encabezada por el rapero zaragozano Kase.O, al que acompañarán C. Tangana, Niño de Elche, Pet Fennec… Mientras, el sábado el día tendrá una orientación más rockera de la mano de Berri Txarrak, No Age, Riot Propaganda, Señor No o Liher.

Así queda el cartel de Donostia Festibala, que ya ha puesto a la venta entradas de día:



Viernes



KASE.O

C. TANGANA

NIÑO DE ELCHE

LA LUZ

NATHY PELUSO

CALA VENTO

PET FENNEC

BETACAM

LESTER Y ELIZA

TELMO TRENOR DJ

ALVVA DJ

MANCI DJ

...



Sábado



BERRI TXARRAK

RIOT PROPAGANDA

LA M.O.D.A.

NO AGE

SR. NO

CAROLINA DURANTE

LIHER

PELAX

BLAMI DJ

FRAN SINNATA DJ

ZUAITZ DJ

...