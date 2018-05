Música

‘Si el festival Usopop creciera, perdería su esencia’

Natxo Velez | eitb.eus

23/05/2018

El sábado 26 de mayo, Frustration, Willis Drummond y otro puñado de grupos actuará en el alto de Lizarrieta, en Sara, y el domingo Orbel y Maria Arnal i Marcel Bagés harán lo propio en Santa Katalina

Festivales “más grandes”, “con más grupos”, “un impacto económico de tropecientos millones de euros”, “decenas de escenarios apadrinados por empresas transnacionales”… Estamos acostumbrados a que los festivales de nuestro entorno, henchidos de orgullo por enarbolar el prefijo macro, nos prometan más, no necesariamente mejor, de una edición a otra.

De todas formas, junto a –quizás, contra– ese modelo de negocio, existen propuestas radicalmente diferentes, como las del festival Usopop de Sara, que se define por presentar propuestas musicales poco conocidas por el gran público en un ambiente rural y a precios moderados.

Los próximos días 27 y 28 de mayo, el proyecto emprendido por un grupo de amigos en 2010 celebrará su décima edición en Sara, en un emplazamiento doble: el alto de Lizarrieta (Frustration, Willis Drummond, DBFC, Lumi, François eta 4 laminak, Coconut DJ y ‘Soka’, el nuevo espectáculo de danza de la compañía Bilaka, el 27 de mayo) y la capilla de Santa Katalina (Orbel y Maria Arnal i Marcel Bagés, el 28 de mayo).

En la siguiente entrevista, hemos hablado con los responsables de un festival por el que ya han pasado en sus anteriores ediciones grupos y solistas como Anari, King Creosote, Ruper Ordorika, Belako, Micah P Hinson, Mursego, Bigott, Amorante o The Suicide of Western Culture.

¿En qué han cambiado vuestros objetivos desde que el festival echó a andar? ¿Qué evolución ha tenido Usopop?

En principio, Usopop fue un proyecto de un grupo de aficionados a la música para una sola noche. En 2010 nos parecía que la oferta de conciertos en nuestro pueblo, Sara, y en los alrededores estaba desapareciendo poco a poco y que al final siempre tocaban los mismos grupos, porque el objetivo de los organizadores era tomar el menor riesgo posible.

Precisamente, nuestra lógica ha sido la contraria, quizás porque no teníamos nada que perder: artistas poco conocidos, en un entorno rural, a precios realmente bajos y sin ningún tipo de subvención. Y que esa apuesta saliera bien nos sorprendió realmente, la verdad: en la primera edición esperábamos 150 personas y llegaron hasta este rincón recóndito 400…

Desde entonces, los objetivos no han variado. Usopop no es nuestro oficio, y cada año necesitamos nuevas ideas. Durante todo el año organizamos varios eventos en diferentes lugares, ya que creemos que el lugar también condiciona el resultado.

Ahora, a diferencia de al principio, tenemos apoyo de las instituciones, y la verdad es que esto nos ha posibilitado dar otra dimensión a nuestros proyectos.

Usopop siempre ha sido algo familiar. ¡Lo que pasa es que la familia ha crecido!

Pasarán por los dos escenarios grupos muy diferentes. ¿Qué tiene que tener un grupo para tocar en Usopop?

Lo primero, y, quizás, la parte más egoísta: nos tiene que gustar a nosotros. El equipo de programación está formado por cuatro personas, y jamás hemos traído a un grupo porque nos permitiera vender más entradas. Además, esos grupos no entran en nuestro presupuesto (ja, ja, ja).

Tratamos de ofrecer un amplio espacio a la escena vasca: en Iparralde existen pocas salas de conciertos lejos de la costa, y, como hay un montón de grupos de calidad, resulta natural verlos en la programación de Usopop.

Este año tenemos a Lumi y Orbel, ambos porque nos parece que ofrecen una propuesta novedosa en euskera. Aportan algo inusual. <a href="http://moimoirecords.com/album/ep" _mce_href="http://moimoirecords.com/album/ep">Ep by Lumi</a>

Y respecto a los grupos extranjeros, es un poco lo mismo, tanto Frustration como Maria Arnal i Marcel Bagés encajan en esa definición. Unos son de París, símbolo de la escena underground francesa, con un directo muy potente pero, debido a que el mundo es como es, no gozan de mucha popularidad en Hegoalde.

Y con los catalanes pasa lo mismo: un éxito tremendo este año por allá, pero aquí muy poco.

¿Qué diferencia a Usopop del resto de festivales?

Pues precisamente el hecho de que no somos un festival. Durante el año intentamos dar vida al pueblo, aunque el fin de semana de mayo es nuestra principal iniciativa. Ahora, también colaboramos con algunos artistas a través de Usopop Diskoak: Aguxtin Alkhat, Paxkal Irigoien, Orbel y, próximamente, Unama.

En el fondo, Usopop es una iniciativa hedonista y filántropa, ya que no la gestiona ninguna empresa. No somos profesionales del entertainment y no tenemos ningún plan ni ninguna obligación de cara al futuro. Eso nos da una total libertad.

¿Qué futuro le auguras al festival? La mayoría de festivales tienen a crecer más que a mejorar; ¿os interesa crecer, atraer cada vez a más gente?

Para empezar, Usopop cumplirá diez años en 2019, así que será una edición especial, sin duda. ¿Crecer? Seguro que no. Si el festival creciera, perdería su esencia. Usopop está unido a un lugar y a un grupo de gente.

¿Mejorar? Uno de los grandes placeres de cada año es intentar renovar el proyecto. Por lo tanto, el Usopop del futuro no va a ser como el de hoy en día, pero se apoyará sobre los mismos cimientos.

¿Qué momentos memorables recordáis de las anteriores ediciones? En vuestra opinión, ¿qué grupo podría protagonizar alguno en esta edición?

¡Es complicado! De todas formas recuerdo imágenes del concierto de Belako en 2012. Eran casi unos críos y nadie los conocía, nosotros solo disponíamos de una demo. Pero tenían algo especial, y los invitamos para cerrar la noche.

Nada más subirse al escenario, comenzó a llover, y la mitad del público huyó. Eran unas condiciones fatales para un grupo “amateur”, pero nos dieron una buena patada a todos, y entendimos que iban a tener una trayectoria exitosa.

Belako, en el Usopop 2012

Este año, puede sorprender el grupo Frustration: unos tíos de casi 50 años haciendo cold wave oscuro y bailable a la vez.

¿Qué recomendarías a quien se acerque al festival?

Lo primero, que vengan con ganas de descubrir cosas. Y como estamos en Euskal Herria, que traiga en una mano crema solar y en la otra un paraguas.