1-2 de junio

El Navarra Sur Festival cierra el cartel y anuncia sus horarios

eitb.eus

24/05/2018

El festival de Tudela, que se celebrará los próximos días 1 y 2 de junio, tendrá como ejes conciertos y encuentros gastronómicos. Encabezan las jornadas Loquillo e Izal.

La primera edición del Navarra Sur Festival llenará de música y gastronomía las calles de Tudela los días 1 y 2 de junio.

Loquillo celebrará el cuadragésimo aniversario de su inicio en la música, y estará acompañado en el festival navarro por Izal, Angel Stanich, Rufus T. Firefly, La Niña Hilo, Los Moths, The Repente Jons y Los Flamingos. Además, Señoras y Bedelese ofrecerán un concierto gratuito.

Este será el programa del festival:

1 de junio

18:00 Taller musical

20:00 Mundo de Tulsa Dj

20:30 Los Moths

21:00 Mundo de Tulsa Dj

21:20 Rufus T. Firefly

22:30 La Niña Hilo

23:00 Loquillo

01:00 NÜU Dj

2 de junio

13:00 "Señoras y Bedeles"

17:00 "Al son del flamenco"

19:30 DAVMA Dj

20:0 Los Flamingos

20:40 DAVMA Dj

21:00 Angel Stanich

22:15 The Repente Jons

23:15 Izal

01:00 We Are Not Djs