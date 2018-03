Baskonia

Liga Endesa

El Baskonia vence en Badalona y sigue en la lucha por el segundo puesto

Agencias | Redacción

11/03/2018

Los hombres de Pedro Martínez se han impuesto con claridad en la pista del Divina Seguros Joventut, último clasificado, por 61-75.

El Baskonia ha obtenido este domingo en Badalona, en la pista del Divina Seguros Joventut, último clasificado de la Liga Endesa, su sexta victoria consecutiva en la competición, tras imponerse con claridad por 61-75.

Sin Tornike Shengelia ni Jayson Granger, el equipo de Pedro Martínez no ha tenido la frescura de otros partidos, sobre todo en ataque, y no ha sido hasta la segunda parte que ha roto el encuentro, de la mano de Johannes Voigtmann e Ilimane Diop, decisivo en la defensa sobre Jerome Jordan.

Primera parte poco lucida

Los dos equipos han estado desacertados durante la primera parte en aspectos esenciales de su juego. Los verdinegros, muy bien en defensa, no anduvieron finos en los triples, fallando sus nueve primeros intentos; por su parte, los baskonistas no daban con la tecla en ataque, perdiendo hasta once balones, lo que ha provocado que el marcador se mantuviera igualado hasta el descanso (32-34).

El equipo de Pedro Martínez ha sabido sacar provecho de la debilidad de los verdinegros en la pintura, que además se han quedado sin su primera rotación, Simon Birgander, a los ocho minutos, tras recibir un golpe involuntario en la cara de Demitris Conger.

Los baskonistas han llegado a dominar por hasta cinco puntos en el primer cuarto (7-12, min. 7), a lo que la Penya ha respondido con los puntos de Conger y el joven base letón Arturs Zagars para evitar que el partido se rompiera (13-16). Los vitorianos golpeaban una y otra vez desde el interior de la zona rival con Voigtmann y Timma anotando sin problemas, para poner una nueva diferencia de siete puntos (20-27, min. 15), que se ha visto reducida en el tramo final del primer parcial; dos tiros libres anotados por Rodrigue Beaubois permitieron irse al equipo de Pedro Martínez con ventaja en el marcador (32-34).

Gran defensa sobre Jordan

Los dos conjuntos, en la segunda mitad, han comenzado con la misma dinámica de errores del primer tiempo, aunque los más castigados por ellos han sido los locales, sin posibilidad de anotar en la pintura ante la gran defensa de Diop sobre Jordan: solo diez tantos han sumado en el tercer cuarto. Janis Timma y Johannes Voigtmann no perdonaban ante cualquier despiste defensivo de los verdinegros, y entre los dos llevaron al Baskonia a una nueva máxima ventaja de diez puntos al final del período (42-52).

Voigtmann ha continuado en racha en el inicio del último cuarto y ha puesto en el marcador la que sería la máxima ventaja baskonista en el partido (44-59, min. 33); a los locales les costaba mucho anotar, y solo Laprovittola tuvo acierto en acciones individuales, lo que evitó que la diferencia se ensanchara. Un triple de Janning ha puesto el definitivo 61-75.

Ficha técnica:

61 - Divina Seguros Joventut (13+19+10+19): Laprovittola (15), Richard (6), López-Arostegui (8), Gielo (9), Jordan (14) -equipo inicial-, Conger (4), Birgander (-), Zagars (2), Vidal (-), Kulvietis (3), Nogués (-) y Ventura (-).

75 - Baskonia (16+18+18+23): Huertas (8), Garino (3), Janning (6), Malmanis (-), Poirier (6) -equipo inicial-, Vildoza (6), Timma (13), Voigtmann (16), Beaubois (11) y Diop (6).

Árbitros: Pérez Pizarro, Calatrava y Mendoza. Eliminaron por cinco faltas personales a Nicolas Laprovittola (min. 39).