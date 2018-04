Baskonia

Euroliga

El Baskonia cae ante el Anadolu y se enfrentará al Fenerbahçe

Agencias | Redacción

05/04/2018

El equipo de Gasteiz se ha dejado llevar ante el último clasificado de la fase regular de Euroliga y ha sido incapaz de remontar el partido.

El Baskonia se medirá al Fenerbahçe en los playoffs de Euroliga, tras perder inesperadamente ante el Anadolu Efes (79-81) en la última jornada de la fase regular de la máxima competición europea. El partido se ha decidido en los últimos segundos por la imprecisión de ambos equipos.

Los de Pedro Martínez, que llegaba en un buen momento de forma, no han estado enchufados desde el principio, con malas elecciones de tiro y muy pasivos en el rebote.

No ha habido brillo en el Baskonia. Ha guardado la séptima plaza solo porque el Khimki también ha perdido, y no por méritos propios. Shengelia y Marcelinho han intentado remontar en la fase final del partido, pero el Anadolu Efes no ha perdido la cara al encuentro. Eliminados hace varias jornadas, han logrado el premio de la victoria en la última.

Los visitantes se han apoyado en el acierto de McCollum (21 puntos) y Motum (16), sensacional en los triples (3 de 5). Vincent Poirier ha destacado en el Baskonia.

Una de las reacciones del Baskonia han igualado el marcador en el último cuarto. Cinco puntos seguidos de Shengelia han dejado la distancia a una sola canasta (67-69), pero no han sido capaces de redondear.

Ni marcelinho en un rebote, ni Janning desde la línea de tres, ni Beaubois han podido cambiar el triunfo de los visitantes, y tendrán que enfrentarse al vigente campeón de Euroliga.

FICHA TÉCNICA

Baskonia: Granger (7), Poirier (17), Garino (9), Janning (10) y Shengelia (17) --quinteto inicial--; Voigtmann (4), Diop (-), Beaubois (10) y Marcelinho (5).

Anadolu Efes Istanbul: Batuk (5), Simon (4), Stimac (9), Mutom (16) y Douglas --quinteto inicial-- McCollum (21), Bitim (8), Demir (-), Mustafa (-) y Dunston (10).

Parciales: 18-13, 14-20, 19-27 y 28-21.