Baskonia, perparado para afrontar el primer envite ante el Fenerbahçe

17/04/2018

El Kirolbet Baskonia jugará este miércoles en Estambul, a las 19:15 horas, el primer partido de la eliminatoria de los cuartos de final de la Euroliga.

El Baskonia comenzará este miércoles en el Ülker Sports Arena de Estambul (19.15 horas) un duelo de dificultad insuperable en el baloncesto europeo, el 'playoff' de cuartos de final frente al vigente campeón de Europa, el Fenerbahçe, y con el factor cancha en contra, aunque con la ilusión de aprovechar su gran momento de forma para buscar la sorpresa.



Por tercera temporada seguida, el equipo vasco se asoma a los cuartos de final de la máxima competición europea y lo hace tras una gran remontada en la fase regular que le permitió acabar en séptima posición con un balance de 16-15, cinco victorias menos que su rival en esta eliminatoria (21-9), que fue segundo solo por detrás del CSKA Moscú. Desde que Zeljko Obradovic, el técnico de las nueve Copas de Europa, llegó al banquillo del equipo turco, sus pupilos han sido un rodillo en las eliminatorias de cuartos: 3-0 ante el Maccabi Tel Aviv en 2015, 3-0 ante el Real Madrid en 2016 y 0-3 la pasada temporada al Panathinaikos, al que no sirvió de nada contar con ventaja de campo.



El Fenerbahçe no tiene a sus dos mejores jugadores de la temporada pasada, Ekpe Udoh y Bogdan Bogdanovic, que no dejaron pasar el tren de la NBA, pero a cambio llegan reforzados por el italiano Nicolo Melli y el base estadounidense Brad Wanamaker, y por el paso adelante del base griego Kostas Sloukas. Por lo demás, mantiene una temible columna vertebral en la que destacan el pívot checo Jan Vesely o el alero italiano Luigi Datome, todos ellos con capacidad para decidir un partido. Con estos mimbres, el club otomano esta temporada ya se impuso con claridad en Vitoria (69-83) y tuvo que pelear más en Estambul, aunque también acabó venciendo la resistencia del Baskonia (79-74) en el duelo de vuelta. Por plantilla, entrenador y experiencia el Fenerbahçe sigue siendo el principal candidato al cetro europeo junto con el CSKA, por lo que una victoria en los dos primeros partidos en Estambul, este martes o el próximo jueves, ya sería un éxito encombiable para el equipo vasco que permitiría soñar con Belgrado, sede de la 'Final Four'.



Para estos dos primeros duelos es segura la ausencia de Jayson Granger, que no se ha recuperado a tiempo de un esguince de tobillo, aunque Pedro Martínez tendrá a punto al resto de su plantilla empezando por el capitán Tornike Shengelia. El georgiano se sabe obligado a dar su mejor versión por talento y ascendencia, aunque toda la plantilla deberá rendir a su mejor nivel para inquietar al vigente rey de Europa.

Ficha del partido:



Fenerbahçe: Wanamaker, Nunnally, Kalinic, Melli y Vesely --posible quinteto inicial--; Sloukas, Datome, Duverioglu, Thompson, Guduric, Muhammed y Mahmutoglu.



Kirolbet Baskonia: Marcelinho, Beaubois, Garino, Voigtmann y Poirier --posible quinteto inicial--; Shengelia, Diop, Janning, Vildoza, Timma, Malmanis y Martínez.



Árbitros: Pukl (SLO), Ryzhyk (UKR) y Paternico (ITA).



Pabellón: Ülker Sports Arena.



Hora: 19:15 horas.