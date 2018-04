Baskonia

87-85

El Baskonia gana con sufrimiento al UCAM y se mantiene segundo

Agencias | Redacción

29/04/2018

El equipo vitoriano ha ganado 87-85 al UCAM Murcia en el Buesa Arenan. El triunfo ha sido muy trabajado y sufrido. El Kirolbet Baskonia es segundoen la clasificación de la Liga Endesa.

El Baskonia arrancó con mucha fluidez en ataque y superó con comodidad a la defensa murciana, que le costó ajustar a sus hombres en las primeras acciones de los azulgranas. A pesar de todo, los de Ibon Navarro consiguieron sumar en el otro lado de la pista, con lo que choque estuvo igualado durante los primeros cinco minutos del duelo. Pero Tornike Shengelia y Marcelinho Huertas comenzaron a tener presencia en la aportación ofensiva del Baskonia y se abrió la primera brecha importante del partido al final del primer asalto, 26-19.



Un parcial de 0-8 a favor del UCAM Murcia en el arranque del segundo periodo volteó el marcador, 26-27, lo que derivó en una mayor confianza en el juego del cuadro pimentonero, aunque dos triples de Matt Janning y Luca Vildoza y una canasta con tiro adicional de Johannes Voigtmann devolvieron la ventaja a los vitorianos. Los murcianos no se despegaron del conjunto vasco que se apoyó en la superioridad de Tornike Shengelia con sus pares y en el desequilibrio que creaba el georgiano en la defensa visitante, para irse al descanso con una ventaja de seis puntos, 47-41.



Los primeros cuatro minutos del tercer cuarto fueron un calvario para el UCAM, ya que no encontró la manera sumar puntos, mientras el Baskonia estiraba la diferencia poco a poco con un parcial de 7-0 que puso el 54-41 (min. 25). Los azulgranas no tuvieron su mejor día desde la línea de tres puntos, pero encontraron otras vías de anotación para romper el partido en el tercer cuarto y superar las trampas defensivas que intentó imponer el equipo murciano con su defensa en zona. A pesar de todo, el UCAM Murcia forzó varios errores de los azulgranas y se colocó con un 68-61, tras un 0-7 de parcial entre el final del capítulo y el comienzo del acto definitivo.



Ibon Navarro insistió con la defensa en zona, a la vista de que los baskonistas no tenían el día en el lanzamiento exterior, pero los de Pedro Martínez movieron con criterio el balón y encontraron soluciones ante el planteamiento de los universitarios para mantener el margen en torno a los diez puntos. El UCAM Murcia no renunció a sus posibilidades y en la recta final estuvo más acertado que el Kirolbet y se acercó a dos puntos de los vascos, 87-85, con dos triples consecutivos de Clevin Hannah, quien tuvo la opción de anotar sobre la bocina, pero su tiro no entró y la victoria se quedó en Vitoria.

Ficha técnica:



87 - Kirolbet Baskonia (26+21+21+19): Huertas (10), Beaubois (6), Timma (4), Shengelia (28) y Poirier (9) -cinco inicial-, Vildoza (10), Diop (2), Voigtmann (5), Janning (13) y Garino (-).



85 - UCAM Murcia (19+22+18+26): Hannah (15), Oleson (7), Rojas (-), Soko (12) y Tumba (4) -cinco inicial-, Álex Urtasun (5), Kloof (4), Delía (9), Lima (8), Benite (17) y Faverani (4).



Árbitros: Carlos Cortés, Vicente Bultó y Carlos Sánchez Monserrat. Eliminaron por faltas personales al visitante Kloof (min. 38).