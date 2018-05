Baskonia

62-106

Festín ofensivo del Baskonia ante un Betis que está cerca del descenso

Agencias | Redacción

06/05/2018

El Kirolbet ha ganado 62-106 al Real Betis Energía Plus y se mantiene firme en el segundo puesto de la clasificación.

El Kirolbet Baskonia se dio un festín ofensivo (62-106) y confortó su segunda plaza en la pista de un Betis Energía Plus, colista sin actitud defensiva ni orgullo y que certificará su descenso matemático en caso de derrota el miércoles en su partido adelantado en la cancha del Real Madrid.



Un arranque trepidante, justo el ritmo que más le gusta a los alaveses, hacía presagiar que los locales se desfondarían con el paso de los minutos, lo que no tardó en suceder, pues encajar un parcial de 0-16 mediado el primer periodo les obligó a remar contracorriente durante todo el encuentro. Los 11 puntos de Janning y los 10 de Shengelia al cabo de diez minutos de juego no sólo mostraban el buen rendimiento de estos jugadores del Baskonia, sino que denunciaban la pasividad defensiva de un Betis Energía Plus que encajó mucho (28) en el primer cuarto, en el que, además, cometió una sola falta.



Una salida estelar del base argentino Lucas Vildoza en el segundo cuarto, con ocho puntos consecutivos, llevó la renta por encima de los veinte puntos (14-36, m.13) por primera vez en un partido del que se ausentó la defensa bética, como demostraban los mates sin oposición con los que Shengelia y Garino anotaban justo antes del descanso (30-52).



Otro 0-6 de salida a la vuelta del vestuario disparó la ventaja vasca hasta cerca de los treinta puntos, una barrera que superó con dos triples de Janning (34-67, m.24) ante un equipo sevillano desbordado y al que los silbidos de su público atenazaban más todavía. Dos tiros libres de Beaubois agravaron el marcador hasta los 40 puntos de diferencia (47-88, m.32) en un último periodo en el que el Kirolbet Baskonia se permitió el lujo de ensayar la presión en toda la cancha o diversos sistemas ofensivos que le llevaron a dar más de veinte asistencias.



Ficha técnica:



62 - Real Betis Energía Plus (14+16+17+15): Franch (5), Booker (6), Schilb (7), Kelly (10), Anosike (9) -quinteto inicial-, Golubovic (8), Urtasun (4), Cruz (2), Alfonso Sánchez (3), Nelson (1), Zagorac (2) y Uriz (5).



106 - Kirolbet Baskonia (28+24+28+26): Huertas (13), Janning (21), Garino (9), Shengelia (19), Diop (3) -quinteto inicial-, Beaubois (9), Vildoza (8), Poirier (6), Timma (12) y Voigtmann (6).



Árbitros: Aliaga, Torres y Pérez Pérez. Sin eliminados.