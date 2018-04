Bilbao Basket

67-74

El Bilbao Basket se complica la permanencia tras su derrota ante el Tenerife

Agencias | Redacción

01/04/2018

El RETAbet ha perdido 67-74 ante el Iberostar Tenerife. El San Pbalo Burgos ha ganado y alcanza a los bilbaínos en la clasificación.

El RETAbet Bilbao Basket perdió 67-74 ante el Iberostar Tenerife el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa. Con esta derrota, el equipo bilbaíno se complica el objetivo de la permanencia ya que el San Pablo Burgos ha ganado y ha alcanzado a los vizcaínos en la clasificación. Además, el Joventut también ha ganado, aunue está a dos victorias del RETAbet.

Se adelantó de inicio el RETAbet Bilbao, con un triple de Tabu que abrió el marcador y la única canasta de Gladness en todo el partido (6-3) que le dieron sus únicas ventajas en todo el partido. Ya que a partir de ahí hasta el descanso todo fue acierto amarillo y desacierto negro. Primero, un 3-13 le dio una primera buena ventaja al Tenerife (9-16) y en adelante el bloqueo local, que llegó a anotar solo dos puntos en diez minutos, del 7 al 17, propició el 12-18 al final del primer cuarto, que no decantaba demasiado el encuentro tanto como el 24-39 al descanso con Toby y Ponitka de protagonistas principales.



El 16-37 que reflejaba el electrónico a 1:27 del descanso indicaba hasta donde llegó el desacierto local y la superioridad visitante en la primera mitad del partido. Reaccionó a vuelta de vestuarios el Bilbao Basket para ilusionarse con una remontada casi imposible. Pero pronto la visualizó, ya que un 9-1 le metió de nuevo en el partido (33-40) y las piernas de Redivo le hicieron volar hasta colocarse a solo un punto (43-44) todavía con 12:43 por jugarse. La entrada en juego de Akognon enfrió los ánimos locales al final del tercer cuarto (45-53) y también de la grada de Miribilla que se había encendido no solo con la reacción de sus jugadores, sino también con una labor arbitral con la que estaba enfadada.



Mantuvo el hueco reabierto en el marcador el conjunto canario en los últimos diez minutos (45-55, 48-58, 51-60), gracias sobre todo al trabajo de Tobey, no lo suficientemente recompensado en su valoración final, y las apariciones casi invisibles de Ponitka. Pero se enrabietó de nuevo Redivo y devolvió las esperanzas a su equipo (54-60, 59-64), que mantuvo la fe la victoria hasta el último minuto porque un triple de Salgado le acercó a 6 puntos (63-69) y otros dos tiros libres del 'crack de Santutxu' pusieron el marcador 65-70 a 57.1 del final. Hasta ahí llegaron los de negro, desacertados ante la canasta en lanzamientos fáciles y enfadados con el arbitraje mientras el choque, a base de tiros libres visitantes, se encaminaba al 67-74 que terminó siendo el resultado final.



Ficha técnica:



67 - RETAbet Bilbao Basket (12+12+21+22): Tabu (10), Redivo (19), Tomàs (5), Hervelle (5) y Gladness (2) -cinco titular-; Salgado (11), Mumbrú (7), Thomas (8), Bentil, Hammink y Rebic.



74 - Iberostar Tenerife (18+21+14+21): San Miguel (8), Borg (3), Beirán (4), Abromaitis (8) y Tobey (15) -cinco inicial- Bassas (7), Akognon (10), Vasileiadis (4), Ponikta (11), Rosco Allen (4), Fran Vázquez y Niang.



Parciales: 12-18, 24-39 (descanso); 45-53 y 67-74 (final).



Árbitros: Martín Bertrán, Aliaga y Olivares. Eliminado por faltas Thomas (m.40).