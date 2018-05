Bilbao Basket

70-69, ante Obradoiro

Cruel derrota para un Bilbao Basket que se complica sus opciones de permanencia

Agencias | Redacción

05/05/2018

El RETAbet ha perdido 70-69 ante el Monbus Obradoiro el partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa. Lakovic ha debutado con una dura derrota tras encajar un triple en el último suspiro.

Arrancó el choque con intercambio de golpes entre unos y otros. Ayudó a los vascos en esa batalla un Devin Thomas constante en la anotación tras hacer seis de los once puntos iniciales de su equipo, todos ellos consecutivos. Si notable era su aportación individual no lo era menos la precisión colectiva desde el perímetro, sumando los visitantes cuatro de sus seis primeros triples. Pese a ello resistía el Obradoiro de la mano de Matt Thomas si bien cerca del final del primer cuarto se adentró en una mala dinámica que le sacó de combate.Un parcial de 2-6 con el que el partido se fue 15-20 a la conclusión de los primeros diez minutos no fue sino el presagio de lo que estaba por venir.

Dos triples de Javi Salgado elevaron la ventaja a los once puntos y dieron alas a los de Lakovic, quienes encontraban un oasis más allá de la línea. Así se fueron con nueve triples de dieciocho al descanso que les aportaron veintisiete puntos de los treinta y siete convertidos. Mientras los gallegos asistían impotentes al castigo sin apenas respuesta, dejando solo cinco escasos puntos como bagaje en el segundo cuarto (20-37).



El paso por vestuarios le sentó mejor a los de Moncho Fernández, quienes consiguieron reencontrarse con la canasta para firmar un 8-3 que les situó a doce de los bilbaínos. Se mantuvieron ahí las distancias durante algunos compases pero de repente se esfumó la comodidad del Retabet. La culpa fue de un Corbacho estelar, al que la lejanía le daba lo mismo cuando se trataba de meter triples. Dos hizo, a cual más complejo, a los que añadió otros dos tiros libres. Ese momento de inspiración, sumado a otro acierto desde fuera de Llovet y a dos puntos de Spires dejó el marcador en 48-50.



Con el pabellón entregado, arreció el vendaval. Sàbat consumó la remontada poniendo al equipo por delante y dos mates de Spires aumentaron el éxtasis de la grada y el parcial a 20-2. Una heroicidad. El mazazo pudo haber desmontado al Bilbao pero el plantel consiguió mantener la mente fría pese a todo conscientes de lo mucho que necesitaban el triunfo. De esta manera lograron adelantarse de nuevo, no sin esfuerzo y sufrimiento (59-60, min.36). Aparecía en el horizonte el tramo decisivo con todo por decidir y pese a que un dos más uno de Redivo y un triple de Hervelle dieron aire al Retabet, no decayó la capacidad de acierto de un Obradoiro que a falta de quince segundos puso el empate. Dependía todo pues de lo que pudiera hacer la pizarra de Lakovic. Redivo forzó una personal y transformó sus dos lanzamientos libres con algo más de cinco segundos por disputarse, lo que dejó la última posesión al contrario. Y ahí, al todo o nada, apostó a lo grande el Obradoiro regalándose una permanencia en la máxima categoría del baloncesto español con un triple de Sàbat que provocó el delirio entre los aficionados y la frustración para los jugadores del Bilbao (70-69).

Ficha técnica:



70 Monbus Obradoiro: Sàbat (11), Simons (6), Radovic (7), Matt Thomas (16) y Pustovyi (8) -equipo titular- Llovet (6), Spires (8), Navarro (-), Corbacho (8), Laksa (-) y Pozas (-).



69 Retabet Bilbao Basket: Devin Thomas (13), Tabu (9), Hervelle (6), Tomàs (6) y Todorovic (8) equipo titular- Mumbrú (8), Redivo (11), Hammink (-), Salgado (8), Gladness (-) y Bentil (-)



Parciales: 15-20, 5-17, 28-13 y 22-19.



Árbitros: Conde Ruiz, García Ortiz y Sánchez Sixto.