Bilbao Basket

Falta 3 jornadas

Bilbao Basket, Joventut, Zaragoza y Betis, la lucha por la permanencia

eitb.eus

08/05/2018

El RETAbet Bilbao Basket se mide al Kirolbet Baskonia y UCAM Murcia en casa y al San Pablo Burgos fuera en la última jornada. Cuatro equipos y solo se salvan dos de perder la categoría.

CLASIFICACIÓN

15. Divina Seguros Joventut 31 10 ganados 21 perdidos

16. Tecnyconta Zaragoza 31 9 22

17. RETAbet Bilbao Basket 31 8 23

18. Real Betis Energía Plus 31 7 24

Jornada 32

Unicaja - Tecnyconta Zaragoza Sá, 12/05/2018 19:00 h. Movistar+

Monbus Obradoiro - Real Betis Energía Plus Sá, 12/05/2018 19:00 h. Movistar+

Divina Seguros Joventut - Montakit Fuenlabrada Do, 13/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

RETAbet Bilbao Basket - Kirolbet Baskonia Do, 13/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1



Jornada 33

Real Madrid - Real Betis Energía Plus

RETAbet Bilbao Basket - UCAM Murcia Do, 20/05/2018 12:30 h. Movistar+

Delteco GBC - Divina Seguros Joventut Do, 20/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

Tecnyconta Zaragoza - Montakit Fuenlabrada Do, 20/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1



Jornada 34

FC Barcelona Lassa | Tecnyconta Zaragoza 0 | 0

Divina Seguros Joventut | Unicaja 0 | 0

San Pablo Burgos | RETAbet Bilbao Basket 0 | 0

Real Betis Energía Plus | Iberostar Tenerife 0 | 0