Gipuzkoa Basket

77-95

Contundente derrota del GBC ante el Valencia Basket

Agencias | Redacción

08/04/2018

El Delteco GBC cayó derrotado ante el Valencia Basket por 77-95 en lel prtido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Endesa. Un parcial inicial de 0-17 y los 22 triples del equipo valenciano condenaron al Gipuzkoa Basket.

El Gipuzkoa Basket compareció dormido a la pista y lo pagó muy caro. Su quinteto inicial no metió un solo punto en este primer cuarto y solo el base Chery, autor de todos la anotación de su equipo en este periodo, tuvo claridad de ideas. La desventaja en el marcador era desmesurada al finalizar el primer cuarto con un elocuente 10-31 que evidenciaba el acierto demoledor de los "taronjas" y la nimiedad del ataque vasco, un resultado que heló las ideas del equipo guipuzcoano.



Meterse en un partido tras ese duro varapalo es complicado siempre, pero más para un Delteco que parece haber bajado su rendimiento en este tramo de la competición y que, en el segundo cuarto, siguió a merced del Valencia. Los vascos, a pesar de que 8 puntos consecutivos de Swing permitieron bajar las diferencias de los 20 puntos (31-47), siguieron negados en ataque y desaparecidos atrás, por lo que Valencia mantuvo sin despeinarse su dominio (31-55).



El Gipuzkoa Basket mejoró tras el descanso, sobre todo porque Chery siguió en estado de gracia, pero también porque comenzaron a aportar otros jugadores como Norel o Fakuade y redujo las diferencias a los 16 puntos (54-70) con el último cuarto pendiente.



La remontada se antojaba imposible porque enfrente está uno de los grandes de Europa que tiró de manual para enfriar el partido y vivir cómodamente de su amplia ventaja, en un final de encuentro en el que no hubo sorpresa alguna porque los vascos no rebajaron en ningún momento la barrera sicológica de los diez puntos (77-95).



Ficha técnica:



77.- Delteco Gipuzkoa Basket: Dani Pérez (9), Pardina, Swing (13), Clark (5), Agbelese (6)- cinco inicial- Norel (6), Chery (20), Fakuade (8), Van Lacke (4), Salvó (3), Oroz, Beraza (3).



95.- Valencia Basket: Van Roosom (6), Abalde, Doornekamp (17), Martínez (15), Dubjevic (13)- cinco inicial- García (10), Williams (4), Sastre (13), Green (11), Thomas (6).



Árbitros: Cortés, García Ortiz y Zamorano. Eliminado por personales Agbelese.



Marcadores por cuartos: 10-31; 31-55- descanso- 54-70; 77-95.