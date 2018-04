Gipuzkoa Basket

107-99

Victoria del Gipuzkoa Basket ante el Obradoiro en la prórroga

Agencias | Redacción

15/04/2018

El Delteco GBC ha ganado 107-99 al Monbus Obradoiro y ha dadao un paso casi definitivo para sellar la permanencia.

El Delteco Gipuzkoa Basket sumó su duodécima victoria con un triunfo por 107-99 ante el Monbus Obradoiro tras un partido de alternativas e igualado que precisó de prórroga en el San Sebastián Arena 2016.



El primer tiempo no fue un fiel reflejo de lo que fue el choque, los gallegos encontraron una vía de acceso a canasta rápida con Punyovkk y llegaron a marcharse diez arriba (18-28), lo que parecía presagiar un disgusto local. Delteco no alineó a su mejor jugador Henk Norel, lesionado, pero sus compañeros se esforzarían en un gran trabajo coral, con Fakuade y Salvo manteniendo vivas las esperanzas de pelear por la victoria,.



El equipo donostiarra mejoró en defensa en el segundo cuarto, dominado pero menos por un Obradoiro que encontró el recurso de Navarro, muy acertado, para marcharse al descanso con buenas sensaciones pero con un marcador ajustado a su favor y todo por decidir en la segunda mitad.



El equipo de Moncho Fernández aguantó también el tipo en un tercer cuarto en el que el marcador osciló con ventajas alternativas durante todo el período, a pesar de un arreón local que parecía dispuesto a romper el partido con Salvó, en su mejor encuentro de la temporada, que ayudó a elevar las diferencia siete arriba para los guipuzcoanos (60-53).



Corbacho entró en acción y cada vez que acudía al triple era un martirio para el GBC, sin embargo Obradoiro no era el Valencia Basket que destrozó la pasada semana con un récord desde el 6,75 (22 canastas) al equipo de Porfi Fisac y los locales mantuvieron sus opciones con el brillo del británico Clark. Un partido de tantas alternativas estaba abocado a un final ajustado, el marcador registraba 91-90 a un minuto del final, Corbacho demostró su dominio del triple (91-93), empató Agbelese con medio minuto por delante y Pozas intentó un último tiro desde el 6.75 que no entró para ir a la prórroga (93-93).



Ahí se fundieron los gallegos, que empezaron bien pero se quedaron sin fuerzas, influenciados también por otros cara o cruz que han perdido esta temporada, y los vascos se fueron hasta lo 107 puntos, con un acertado Van Lacke, para darle mejor sabor a su victoria.



Ficha técnica:



107.- Delteco Gipuzkoa Basket: Chery (14), Van Lacke (14), Salvó (11), Clark (18), Agbelese (12)- cinco inicial- Dani Pérez (7), Pardina (2), Fakuade (11), Swing (15), Beraza (3).



99.- Monbus Obradorio: Thomas (4), Sabat (6), Radovic (9), Bendzius (20), Pustovyi (6)- cinco inicial- Simons (9), Llovet (17), Navarro (4), Corbacho (17), Pozas (7).



Árbitros: Bertrán, Serrano y Padros. Eliminados Fakuade y Pustovyi por personales.



Marcadores por cuartos: 26-32; 45-47- descanso- 67-69; 93-93- prórroga- 107-99.