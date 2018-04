Pello Bilbao se impone en la primera etapa

Pello Bilbao (Astana) ha sido el encargado de estrenar el primer maillot de líder del Tour de los Alpes al imponerse en solitario en la primera etapa disputada entre Arco y Folgaria, de 134.6 kilómetros, en la que su compañero Luis León Sánchez ocupó la segunda plaza.

El martes se disputa la segunda etapa entre Lavarone y la cima de Fiemme/Alpe di Pampeago, con un recorrido de 145.5 kilómetros.

What a fantastic win!¿¿ Stage win and leading the GC: @PelloBilbao1990! #TotA pic.twitter.com/9XJPTC2w0y