Luis León Sánchez brilla en Lienz, Pinot sigue líder

El español Luis León Sánchez (Astana) se ha impuesto en solitario en la cuarta etapa del Tour de los Alpes disputada entre Chiusa y Lienz, con un recorrido de 134,3 kilómetros, en la que le bastó un ataque final que no pudo ser contestado por los rivales de la escapada, donde se encontraba el francés Thibaut Pinot (Groupama), líder de la prueba.



El ciclista murciano, de 34 años, hizo valer la superioridad del Astana con 4 hombres en la fuga de favoritos, así como la experiencia y dotes de rodador para lanzar un ataque a 3 kilómetros de meta que le condujo a celebrar su segunda victoria de la temporada.

Este viernes se disputa la quinta y última etapa entre Rattenberg e Innsbruck, de 164.2 kilómetros

