Vuelta al País Vasco

Comienza el 2 de abril

Mikel Landa: 'La Itzulia es mi primer gran objetivo del año y llego con confianza'

Agentziak | Erredakzioa

29/03/2018

"La general seguro que va a estar muy apretada y se va a decidir en muy pocos segundos", ha añadido el ciclista alavés.

Mikel Landa (Movistar) ha explicado que la Itzulia, que comenzará el próximo lunes, es su "primer gran objetivo del año", su "carrera de casa" que afronta con "un punto más de tranquilidad" tras su reciente victoria de etapa en la Tirreno-Adriático.

"Ya dije que en Tirreno y en la Itzulia quería estar muy bien y creo que llego en muy buena forma. En Italia me encontré muy bien y he asimilado ese trabajo. Haber ganado allí también me dio un punto más de tranquilidad. Sabía que había trabajado bien, pero una victoria siempre te reafirma y te da más confianza", explicó Landa en declaraciones facilitadas por Movistar.

El alavés no escondió que le "hace mucha ilusión salir con el número uno en el maillot" de la ronda vasca. "Es la carrera de casa y salir con ese dorsal es muy bonito y estoy contento por tener esa oportunidad. Es una vuelta que, además de ser la de casa, me trae muy buenos recuerdos y espero hacerlo muy bien", deseó.

En cuanto al resto de aspirantes al triunfo final, vaticinó que "la general seguro que va a estar muy apretada y se va a decidir en muy pocos segundos". "Gente como Kwiatkowski o Roglic pueden sacar bastante ventaja en la contrarreloj y luego hay gente como los hermanos Izagirre, Alaphilippe, Porte, Nibali, Urán... Hay mucho favorito, somos muchos candidatos", repasó.