Publicidad
  1. Inicio
  2. Deportes
  3. Deporte en directo

Volta a Catalunya 2018, en directo | Todas las etapas en directo en EITB

  • facebook
  • twitter
VOLTA A CATALUNYA

VOLTA A CATALUNYA

Del 19 al 25 de marzo, en directo.

Enlace para ver en mi blog
Enlace para ver en mi web
VOLTA A CATALUNYA

En directo

19/03/2018 12:13

La longeva carrera catalana arranca a las 13:30 (en directo, desde las 15:45)

  • Compartir
  • Enviar

Comentarios

La primera etapa comenzará y terminará en Calella, en la costa de Barcelona.

El equipo fuerte de la carrera es sin duda el Movistar Team, con Alejandro Valverde, Nairo Quintana y la estrella del ciclismo catalán, Marc Soler.

volta_movistar_EFE

¡Hoy comienza la Volta a Catalunya!

Imágenes en directo de la primera etapa, desde las 15:45.

VOLTA CATALUNYA LOGO

Publicidad

En directo

Ver más

Ir al detalle de la narración

próximos directos

  • Hoy
  • mar
  • mié
  • jue
  • vie
  • sáb
  • dom
15:45 - 17:30 VOLTA A CATALUNYA
Deporte Femenino Partidos en directo, vídeos, crónicas... Deporte Femenino

EiTB Kirolak

Publicidad
Euskal Selekzioak Toda la información Euskal Selekzioak
Publicidad

Lo más visitado

    Cargando lo más visto
        Cargando lo más visto