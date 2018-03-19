Volta a Catalunya 2018, en directo | Todas las etapas en directo en EITB

VOLTA A CATALUNYA
Del 19 al 25 de marzo, en directo.
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En directo
19/03/2018 12:13
La longeva carrera catalana arranca a las 13:30 (en directo, desde las 15:45)
La primera etapa comenzará y terminará en Calella, en la costa de Barcelona.
¿¿¿¿ Etapa 1— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) 19 de marzo de 2018
¿ @calellaesmes
¿ @calellaesmes
¿¿ 152,3 km#VoltaCatalunya pic.twitter.com/XZoMbpb9kj
El equipo fuerte de la carrera es sin duda el Movistar Team, con Alejandro Valverde, Nairo Quintana y la estrella del ciclismo catalán, Marc Soler.
¡Hoy comienza la Volta a Catalunya!
Imágenes en directo de la primera etapa, desde las 15:45.
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