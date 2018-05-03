Giro de Italia 2018, en directo y en streaming las etapas en ETB y eitb.eus

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03/05/2018 12:00
Hoy se presentan los equipos (17:00h)
12:00 - Markel Irizar, listo
Everything ready to start the #Giro101 . Good training with the @TrekSegafredo boys Dena prest Giroari hasiera emateko @trekbikes Todo listo para dar comienzo al #Giro 101 pic.twitter.com/0as8oaB2Rf— Markel Irizar (@Markelirizar) 3 de mayo de 2018
10:33 - Cuenta atrás
-1!!! #Giro101 ¿¿¿ pic.twitter.com/ynfNiAjYHz— Giro d'Italia (@giroditalia) 3 de mayo de 2018
10:01 - Chris Froome, a por su primer Giro
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