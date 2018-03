Alavés

Domingo, 12:00 horas

El Alavés quiere cortar su mala racha ante el Espanyol

Agencias | Redacción

31/03/2018

El equipo vitoriano lleva tres derrotas consecutivas y bucará la victoria este domingo en el campo del Espanyol, a las 12:00 horas.

El Deportivo Alavés rendirá visita al Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Santander. Los babazorros se enfrentarán a los periquitos este domongo, a las 12:00 horas.

Los vitorianos, acumulan tres derrotas consecutivas, lo que no les ha impedido mantenerse a diez puntos de los puestos de descenso. Una de las cuentas pendientes del cuadro de Abelardo reside en sus resultados cuando actúa como visitante ya que solo ha logrado dos victorias lejos de Mendizorroza, ante el Girona (2-3) y el Villarreal (1-2).

La expedición vasca ha viajado con una lista de 20 jugadores de la que se caerán dos y en la que no ha sido incluido Ibai Gómez que no ha podido entrenar esta semana con el grupo. Tampoco han viajado por decisión técnica Bojan Krkic y Héctor Hernández, quien se ha recuperado de un lesión que le ha apartado durante siete meses de los terrenos de juego. En el grupo que ha viajado a Cornellá-El Prat destaca la presencia del canterano bosino Ermedin Demirovic, que podría ser una alternativa en la delantera. El plantel babazorro, que ya venció al Espanyol en el choque de ida por 1-0, formará con Fernando Pacheco en la portería, una defensa compuesta por Martín Aguirregabiria y Rubén Duarte en los laterales, con Víctor Laguardia y Rodrigo Ely en el eje de la zaga. En el centro del campo, el "Pitu" apostará por la habitual pareja formada por Tomás Pina, que ha sufrido una gripe durante la semana, y Manu García. En las bandas actuarán Alfonso Pedraza y el paraguayo Hernán Pérez, quien a pesar de estar cedido por el club espanyolista no tiene ninguna cláusula que le impida actuar ante el conjunto que posee sus derechos. En punta de ataque, es posible que regrese la pareja formada por Munir El Haddadi y el sueco John Guidetti que tan buenos resultados ha dado al equipo albiazul.

Los espanyolistas desean cambiar la imagen que mostraron en la derrota del Betis, antes del parón de la competición. El 3-0 en el Benito Villamarín supuso el freno a una racha de siete jornadas sin perder, un mazazo del que el Espanyol intentará recuperarse mañana junto a los suyos. La séptima plaza está a ocho puntos, actualmente en 43 y en manos del Girona e igualar los registros del año pasado (56) es poco probable. Quedar entre los diez primeros sí es una meta más factible para los blanquiazules: el Celta marca el décimo puesto con 39 puntos. Sea como sea, es un partido para recuperar sensaciones. Para mantener la seguridad defensiva, desaparecida contra el Betis, y para dar miedo en la parcela ofensiva. De nuevo, todas las miradas se centran en Gerard Moreno, máximo realizador perico con doce dianas. El brasileño Leo Baptistao también está en un buen momento. Por su parte, el portero Pau López seguirá bajo palos. El meta Diego López todavía se ejercita al margen por el traumatismo craneal que sufrió hace dos semanas. Todo apunta a que el gerundense tiene apalabrado su futuro con el Betis y el vestuario catalán le arropa. Su concentración es máxima y nadie duda de su compromiso.

Alineaciones probables:



Espanyol: Pau López; Marc Navarro, David López, Óscar Duarte, Aarón; Jurado, Carlos Sánchez, Darder, Granero; Baptistao y Gerard Moreno.



Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Ely, Duarte; Hernán Pérez, Pina, Manu García, Pedraza; Munir y Guidetti.



Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 12.00 horas.



Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego).