Alavés

2-0

El Alavés gana al Getafe y dice adiós a su mala racha

Agencias | Redacción

07/04/2018

El equipo albiazul ha ganado 2-0 en Mendizorroza. Laguardia ha marcado el 1-0, Munir el 2-0 y Antunes ha fallado un penalti favorable al Getafe.

Víctor Laguardia y Munir El Hadaddi, con sendos goles de cabeza en la segunda mitad, acercaron al Deportivo Alavés a su objetivo de la salvación con un triunfo ante el Getafe, por 2-0, en un partido donde los madrileños fallaron un penalti.



Tras un arranque de partido con imprecisiones, y sin que ninguno de los dos equipos se hicieran con el control del encuentro, Guaita y Pacheco tuvieron que intervenir para atajar dos llegadas peligrosas de albiazules y azulones (de rojo en esta ocasión), más preocupados en destruir el juego rival que en construir sus ataques. Dos caídas de Munir dentro del área elevaron las protestas del público, aunque Santiago Jaime Latre no consideró suficiente para decretar la pena máxima, tras quince minutos sin apenas ocasiones; el tiempo que le duró la máscara protectora a John Guidetti, que se la retiró de un plumazo y decidió jugar sin ella. Ninguno de los dos conjuntos combinaban con acierto para llegar a los dominios de los cancerberos y, únicamente, las jugadas de estrategia del Getafe daban sensación de riesgo para la zaga local.



Una internada de Rubén Duarte (m.25) dio paso a la primera ocasión clara para el Alavés en las botas de John Guidetti, quien tras amortiguar el pase con el pecho quiso cruzar el balón que rechazó el portugués Antunes a saque de esquina. Pero el partido volvió a bajar el ritmo y el peligro no se produjo hasta diez minutos después, cuando el equipo de José Bordalás trenzó una buena jugada que acabo con el testarazo de Jorge Molina a pase de Antunes, que se marchó muy cerca del palo izquierdo de Fernando Pacheco. En el minuto 39, Manu García intentó sorprender a Vicente Guaita con disparo desde el vértice del área grande, que estuvo muy cerca de colarse por la escuadra del meta valenciano y establecer el 1-0, pero el choque se fue al descanso sin goles, tras una primera mitad sin alardes.



El arranque del segundo tiempo estuvo marcado por un testarazo de Víctor Laguardia que remató en el segundo palo un saque de falta de Munir y adelantó al Alavés (1-0). Ningún equipo quería tomar riesgos y todo apuntaba que el gol podría llegar en alguna jugada de estrategia, como así fue, pero el cuadro babazorro no renunció a ir a por más goles, y buscó el segundo con ahínco en los minutos posteriores al gol. El Getafe adelantó su defensa, el conjunto vasco lo leyó y buscó sorprender a los madrileños al contraataque, táctica que estuvo cerca de fructificar en el 69 con una buena combinación entre Munir y Guidetti que rozó el 2-0 con un cabezazo del delantero hispano-marroquí.



José Bordalás, técnico del Getafe, agotó los cambios con 20 minutos por delante, en busca de una reacción de su plantilla, que tuvo más intenciones que juego para conseguir la igualada. Pero, con el Getafe volcado, la asociación Guidetti-Munir volvió a dar sus frutos, esta vez con los papeles cambiados, ya que fue el delantero sueco el que sirvió en bandeja el segundo tanto albiazul a Munir, que cabeceó a placer para decidir el duelo (2-0) con su séptimo gol en LaLiga Santander. Sin embargo, los getafenses tuvieron la oportunidad de acortar distancias con un penalti cometido por Rubén Duarte sobre el recién incorporado Remy, que Antunes envió fuera desde los once metros. Con el choque sentenciado, Mubarak Wakaso estuvo cerca de poner la puntilla al choque tras una buena recuperación de balón, pero no acertó en el mano a mano ante Guaita.



Ficha técnica:



2 - Deportivo Alavés: Fernando Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Ely, Rubén Duarte; Sobrino, Pina, Manu, Burgui (Alexis, m.85); Guidetti (Wakaso, m.92), Munir (Ibai Gómez, m.76).



0 - Getafe CF: Guaita; Damián Suárez, Djene, Cabrera, Antunes; Gaku (Dani Pacheco, m.61), Markel Bergara (Flamini, m.50), Fajr, Amath; Jorge Molina (Remy, m.72), Ángel.



Goles: 1-0: M.47: Víctor Laguardia, de cabeza; 2-0: M.75: Munir, de cabeza.



Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).