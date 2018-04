Alavés

Negociación estancada entre el Alavés y Manu García por la renovación del capitán

10/04/2018

El capitán del Alavés y el club no llegan a un acuerdo para ampliar el contrato que une a ambas partes. Las posturas están alejadas.

El Deportivo Alavés y el futbolista Manu García están negociando la renovación del contrato que une a ambas partes. Sin embargo, a día de hoy, las posturas están alejadas. El club ha trasladado una oferta a Manu García, este ha realizado una contraoferta, pero no han llegado a un acuerdo.

El capitán del Alavés está más descontento con las formas que con la oferta que le han hecho. El Alavés le ha ofrecido dos años de contrato con opción a un tercero en función del numero de partidos. Según Manu García, esta oferta es insuficiente ya que el escenario ha cambiado. El capitán queda libre el 30 de junio de este año, algunos clubes le pretenden, le tientan con una prima de fichaje y un contrato que superaría lo que le ofrece en estos momentos el Deportivo Alavés.

En el club han dejado claro que no habrá mas ofertas; por tanto, la negociación está estancada. Manu García ha propuesto tres alternativas, pero no ha obtenido respuestas en el plazo previsto.

Manu García piensa que no se debería haber llegado a esta situación, como no se llegó en otros casos con jugadores importantes. El jugador no se siente valorado (es de los que menos cobra en la actual plantilla) y ese es un problema para todos, ya que se trata del capitán, un futbolista muy respetado por su rendimiento en el campo y por el papel que desempeña dentro y fuera del vestuario.