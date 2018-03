Athletic club

Vuelta al trabajo

Balenziaga apunta a reaparecer ante el Celta

Agencias | Redacción

26/03/2018

El lateral izquierdo ha formado parte del bloque de titulares al inicio de la probatura del técnico José Ángel Ziganda en la sesión de este lunes.

Mikel Balenziaga apunta a reaparecer este sábado en el partido liguero ante el Celta en San Mamés tras confirmarse la mejoría que experimentó la semana pasada en la vuelta al trabajo del Athletic en Lezama este lunes, después de gozar el fin de semana de tres días de descanso.



Balenziaga, que no volvió a jugar tras reaparecer hace dos semanas y media en Marsella después de casi tres meses de baja por una lesión muscular, formó parte del bloque de titulares al inicio de la probatura del técnico José Ángel Ziganda en la sesión de este lunes.

Era un partidillo de nueve contra nueve, sin porteros, en el que solo faltaba del once que se espera para el sábado Aritz Aduriz. En ese equipo estaba también Unai Núñez, que ha regresado de la selección Sub-21 antes que sus compañeros Iñigo Córdoba y Unai Simón porque, por sanción, no puede jugar el partido del martes ante Estonia en El Toralín de Ponferrada. Junto a Núñez y Balenziaga, completaban la línea de cuatro defensiva Oscar de Marcos e Iñigo Martínez; el doble pivote lo conformaban Mikel San José y Beñat Etxebarria, con quienes Cuco se quedó hablando al final del entrenamiento; y en ataque estaban Iñaki Williams, Markel Susaeta y Raúl García.



No formó parte de ese grupo Iker Muniain, cada vez más mejorado también de la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió el pasado 28 de septiembre. De hecho, es la gravedad de la lesión y el cuidado que hay que tener con ella en el regreso a la competición oficial lo que impide asegurar que el pequeño delantero está en condiciones de jugar ante el Celta, ya que en los entrenamientos parece totalmente recuperado.



Por lo demás, tampoco estuvo Kepa Arrizabalaga, que sigue con la selección absoluta; los lesionados Mikel Rico y Yeray Álvarez, ambos descartados para el sábado por sendas lesiones musculares, se han ejercitado apartados de sus compañeros; y participaron en la sesión los 'cachorros' Hodei Olega, el portero suplente de Simón en el Bilbao Athletic, y el lateral izquierdo Jon Rojo.



La primera plantilla del Athletic vuelve al trabajo este martes ya para entrenar todos los días de la semana antes del partido del sábado en La Catedral (16:15 horas). De los cuatro entrenamientos que llevará a cabo, tres serán a puerta cerrada, los de miércoles, jueves y viernes, y tres también en sesión matinal (10:30), los de martes, miércoles y jueves.