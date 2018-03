Athletic club

1-1

Al Athletic se le escapa la victoria ante el Celta en el tiempo de descuento

31/03/2018

El equipo rojiblanco ha empatado 1-1 en San Mamés. Unai Núñez ha marcado el primer gol en el minuto 56 y Méndez ha empatado el partido en el minuto 91.

Brais Méndez igualó en el descuento para el Celta la ventaja que le había dado Unai Núñez al Athletic al inicio de la segunda mitad con el primer gol como león del central internacional Sub-21 y mantiene la ilusión europea del equipo celeste, al que le bastaron diez buenos minutos finales para equilibrar un choque en el que conjunto rojiblanco mereció más.



Núñez aprovechó, en el minuto 55, en el área pequeña de un rechace del poste a un primer remate de cabeza de Raúl García, un espléndido testarazo a saque de córner de Markel Suseta, para batir a Sergio Álvarez casi a puerta vacía; Brais Méndez, ya en el 91, finalizó una buena jugada de su equipo nacida en una contra para superar a Kepa Arrizabalaga con una volea cruzada a centro de Hugo Mallo.



Arrancó mejor el Athletic, que para el minuto 4 pudo haber tenido su primera gran ocasión si Del Cerro hubiese castigado con penalti una mano que pareció clara de Cabral dentro del área en un centro desde la izquierda de Raúl García. El propio Raúl fue el que dispuso de esa primera gran oportunidad del equipo bilbaíno para marcar que se veía venir. Pero el navarro cruzó demasiado el remate a un toque en el primer palo tras un pase de los llamados 'de la muerte' de Williams.



La constante movilidad de la 'pantera' rojiblanca fue un dolor de cabeza para la defensa celeste y hasta para el árbitro, que se le enseñó una tarjeta amarilla por simular una caída en el área cuando también pareció claro, como en la mano de Cabral, que fue penalti de Lucas Boyé cuando se colaba hacia Sergio. Antes de esa jugada, Williams ya acarició el 1-0 en otro desmarque a pase de San José, e inmediatamente después de recibir la amonestación el hoy delantero bilbaíno ante la ausencia en el once de Aduriz remató de cabeza a centímetros del palo derecho de la meta visitante.



Varios disparos más, unas cuantas llegadas al área y que el partido se disputase casi en el medio campo celtiña ahondaron en una superioridad local antes del descanso que no se reflejó en el marcador.



El Celta en ataque, con Iago Aspas también cabreado con el arbitraje, casi ni apareció. Apenas si concretó un par de disparos sin opciones, también un par de córneres y un remate de cabeza, tras saque de esquina, de Jonny que se le fue alto al de lateral vigués en buena posición en el minuto 35. Salió mejor el Celta en la segunda mitad y Lucas Boyé amenazó el empate con un disparo bloqueado por Núñez. Pero ahí se quedaron los de Unzúe, que vieron como el Athletic volvía a la carga y se adelantaba rápido tras un jugada de córner en la que Unai Núñez marcaba su primer gol como 'león'. El central portugalujo aprovechó un rechace del palo a un gran testarazo de Raúl García y, adelantándose a Jonny, marcó casi a puerta vacía. Tras la segunda caída de Williams en el área, se animó el Celta, que a punto estuvo de empatar en un remate hacia su propia portería de Iñigo Martínez, respondido por Kepa con un paradón.



Y cuando parecía más cerca el 2-0 que el 1-1 el arreón final vigués desarboló a la defensa rojiblanca, provocó el empate de Brais Méndez con una gran volea cruzada y a punto estuvo de dar también el 1-2 a los gallegos. Lo rozó Hugo Mallo, el asistente de Brais Méndez en el 1-1, con un disparo al palo y lo marcó el propio Méndez pero en fuera de juego y no subió al marcador.



Ficha técnica:



1 - Athletic: Kepa; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Balenziaga (Lekue, m.81); Susaeta, Iturraspe, San José, Córdoba (Aduriz, m.71); Raúl García (Beñat, m.79) y Williams.



1 - Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Wass (Pablo Hernández, m.63), Lobotka, Radoja (Brais Méndez, m.73); Iago Aspas, Lucas Boyé (Pione Sisto, m.63) y Maxi Gómez.



Goles: 1-0, m.55: Unai Núñez. 1-1, m.91: Brais Méndez.