Champions League

Cuartos de final, vuelta

La Roma sorprende al Barcelona y se clasifica para semifinales junto al Liverpool

Agencias | Redacción

10/04/2018

Los italianos han vencido sin paliativos al conjunto catalán (3-0) y han rompiendo todos los pronósticos. Por su parte, el Liverpool ha vuelto a ganar al City (1-2), pese a comenzar perdiendo.

El FC Barcelona perdió este martes en el Stadio Olimpico (3-0) ante la AS Roma y cayó eliminado en estos cuartos de final de la Champions League, ante un conjunto romano que fue muy superior y que con paciencia fue logrando el "milagro" que buscaba su técnico Di Francesco.

Los goles del bosnio Edin Dzeko en la primera parte y de De Rossi y Manolas proporcionaron la remontada del conjunto romano, que en el Camp Nou perdió por 4-1.

No apareció el Barça en Roma, por lo menos no lo hizo el equipo que no hace tanto asombraba por Europa. Lo que tenía que ser un mero trámite, un dejar pasar los minutos con el balón controlado y buscando algún gol que sentenciara el cruce, se convirtió en una pesadilla donde los blaugranas corrían perdidos tras la pelota y veían como la Roma iba logrando, de uno en uno, los tres goles condenatorios.

De esta forma, el equipo catalán se queda fuera de las semifinales por tercera campaña consecutiva, y de la manera más dolorosa posible. Sólo en los últimos minutos, ya con 3-0 en el marcador y la Roma aculada atrás, el Barça tuvo alguna ocasión con Messi o con Dembélé.

Manolas y De Rossi, dos de los grandes protagonistas del partido. Foto: EFE

Ficha técnica:

Roma 3: Alisson; Manolas, Fazio, Jesus; Florenzi, Nainggolan (El Shaarawy, min. 77), De Rossi, Strootman, Kolarov; Schick (Under, min. 73), Dzeko.

Barcelona 0: Ter Stegen; Semedo (Dembelé, min. 85), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Roberto, Busquets (Alcácer, min. 85), Rakitic, Iniesta (Gomes, min. 80); Messi, Suárez.

Árbitro: Clement Turpin (FRA). Mostró cartulina amarilla a los locales Fazio (min. 38) y Jesus (min. 44) y a los visitantes Piqué (min. 57), Messi (min. 63) y Suárez (min. 72).

Goles: 1-0, min. 6 Dzeko; 2-0, min. 57: De Rossi (pen.); 3-0, min. 82: Manolas.

Un gran Liverpool certifica el adiós del City

Por su parte, el Liverpool anuló la reacción del Manchester City asaltando el Etihad Stadium (1-2) y puso rumbo a semifinales de la Champions por primera vez desde el año 2008.

El egipcio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Firmino vieron portería en los segundos 45 minutos y anularon el tanto inicial de Gabriel Jesús para darle a los 'Reds' el triunfo en la eliminatoria por un marcador global de 5-1.

Pep Guardiola, que fue expulsado al descanso por el colegiado Antonio Mateu Lahoz por protestar airadamente, vio la segunda mitad desde la grada.

Salah y Firmino celebrando el primer gol de su equipo. Foto: EFE

Ficha técnica:

Manchester City 1: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte; Fernandinho, De Bruyne, David Silva (Agüero, min. 65), Sané, Bernardo Silva (Gündogan, min. 74); Sterling y Gabriel Jesús.

Liverpool 2: Karius; Alexander-Arnold (Clyne, min. 81), Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Mané, Salah (Ings, min. 89) y Firmino (Klavan, min. 81).

Goles: 1-0, min. 2: Gabriel Jesús. 1-1, min. 56: Salah. 1-2, min. 76: Firmino.