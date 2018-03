El Olympique de Marsella, verdugo del Athletic, se medirá al Leipzig en cuartos

Atlético de Madrid-Sporting Lisboa y Arsenal-CSKA Moscú son los dos enfrentamientos más destacados de los cuartos de final de la Liga Europa, según el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

En las otras dos eliminatorias, según deparó la 'mano inocente' del embajador de la final de Lyon, Eric Abidal, el RB Leipzig alemán se medirá al Olympique Marsella francés y el Lazio italiano jugará contra el Salzburgo austríaco.

Los encuentros de cuartos de final se disputarán los días 5 y 12 de abril. Los ganadores entrarán en el bombo del día 13. Las semifinales tendrán lugar el 26 de abril y el 3 de mayo y la final el 16 de mayo en el Stade de Lyon.

