Fútbol

Gana 0-5 al Sevilla

El FC Barcelona, campeón de la Copa del Rey

eitb.eus

21/04/2018

El equipo catalán ha ganado la final al Sevilla por 0-5 y se ha proclamado campeón. Luis Suárez (x2), Messi, Iniesta y Coutinho, han sido los goleadores.

Noticias (1) La Roma sorprende al Barcelona y se clasifica para semifinales junto al Liverpool

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Copa del Rey tras ganar en la final al Sevilla con un resultado de 0-5. De esta manera, el Barça ha cosechado la 30ª Copa del Rey de su historia.

El Sevilla salió dormido al terreno de juego, nadie presionaba, no había ningún rigor táctico y nadie bajaba a defender los ataques del Barça. En ese contexto, el equipo azulgrana se encontró con muchísimas facilidades y las aprovechó. En el minuto 13, Luis Suárez marcó el 0-1 tras empujar a gol una asistencia de Coutinho, ante la pasividad defensiva de los jugadores del Sevilla. Tras el 0-1 el equipo hispalense intentó reaccionar, pero Correa no acertó en una clara ocasión de gol y acto seguido, el Barça pudo marcar el segundo, pero el disparo de Iniesta se estrelló en el larguero. Al Barça no le hizo falta ni dominar, ya que el rival rifaba balones y los regalaba. De esta manera, Messi marcaba el 0-2 en el minuto 31 y antes del descanso, en el minuto 40, Luis Suárez hizo el 0-3 y dejó sentenciada la final.

En la segunda parte no cambió ni el juego, ni la actitud de los jugadores del Sevilla. El Barça tuvo todas las facilidades del mundo; no tuvo que emplearse en defensa y tuvo mil pasillos para atacar. Así, en el minuto 52, Andrés Iniesta marcó el 0-4.

Muchos aficionados del Sevilla lloraban en la grada del Wanda Metropolitano al ver a su equipo carente de actitud, pasivo y siendo incapaz de dar dos pases seguidos, sin que el rival realizase una presión asfixiante. El Sevilla tuvo una gran ocasión para recortar distancias tras un contraataque, pero Sandro pecó de individualista y estrelló su disparo en el cuerpo del portero Cillessen. En el minuto 69, Lenglet cortó un balón con la mano dentro del área, el árbitro señaló penalti a favor del Barcelona y Coutinho marcó la pena máxima (0-5). Para los minutos finales todo estuvo decidido, el marcador no se movió y el Barça se alzó con el título.

Ficha técnica:

Sevilla FC: David Soria; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega; Franco Vázquez (Nolito, min.86), Sarabia (Layún, min.82), Correa (Sandro, min.46); y Muriel.

FC Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets (Paulinho, min.76), Rakitic, Iniesta (Denis Suárez, min.88), Coutinho (Dembélé, min.82); Messi y Suárez.

Goles: 0 - 1, min. 14, Luis Suárez. 0 - 2, min. 31, Messi. 0 - 3, min. 40, Luis Suárez. 0 - 4, min. 52, Iniesta. 0 - 5, min. 69, Coutinho (penalti).

Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño).