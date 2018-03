Eibar

Domingo, 18:30 horas

El Eibar busca los puestos europeos y la Real, hacer un buen final de temporada

eitb.eus

31/03/2018

El equipo armero y el conjunto txuri-urdin se enfrentan este domingo en Ipurua, a las 18:30 horas.

Eibar y Real Sociedad se enfrentarán este domingo en el derbi vasco de Ipurua, a las 18:30 horas. Los armeros buscan seguir en la pelea por entrar en los puestos europeos. Los hombres dirigidos por José Luis Mendilibar están realizando una buena temporada y quieren pelear hasta el final por los puestos que dan acceso a disputar la Europa League.

Para el derbi, el Eibar podría alinear a: Dmitrovic, José Ángel, Arbilla, Ramis, Capa, Diop, Escalante, Inui, Pedro León, Charles y Kike García. La única duda es si Inui estará o no en el once titular, ya que en el último partido antes del parón, el nipón no fue de la partida.

En la Real Sociedad, será el estreno de Imanol Alguacil como técnico del primer equipo. Las últimas semanas han sido movidas en la Real con las destituciones del entrenador Eusebio Sacristán y el director deportivo Loren. Alguacil es el nuevo entrenador hasta final de temporada y el club anunció que Roberto Olabe es el nuevo director deportivo.

Imanol Alguacil ha dejado fuera de la convocatoria a Jon Bautista y Sergio Canales. Tampoco podrá contar con los lesionados Xabi Prieto, Gero Rulli y Carlos Martínez. La posible alineación de la Real para Ipurua puede ser la conformada por: Moyá, De la Bella, Héctor Moreno, Diego Llorente, Odriozola, Zubeldia, Illarramendi, Zurutuza, Oyarzabal, Januzaj y Willian José.

Alineaciones probables:

Eibar: Dmitrovic, José Ángel, Arbilla, Ramis, Capa, Diop, Escalante, Inui, Pedro León, Charles y Kike García.

Real Sociedad: Moyá, De la Bella, Héctor Moreno, Diego Llorente, Odriozola, Zubeldia, Illarramendi, Zurutuza, Oyarzabal, Januzaj y Willian José.

Estadio: Ipurua.

Fecha y hora: Domingo, 18:30 h.