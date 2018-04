Eibar

0-0, contra el Valencia

El Eibar suma un punto en Mestalla

Agencias | Redacción

29/04/2018

El equipo armero ha empatado sin goles (0-0) con el Valencia en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Santander.

Valencia y Eibar igualaron sin goles (0-0) en un partido intenso y vibrante, pero en el que el resultado se les queda corto a ambos, al Valencia para ser matemáticamente equipo de Liga de Campeones y al Eibar para soñar con dar alcance a los equipos que aspiran todavía a jugar la Liga Europa.



El Valencia llevó la iniciativa desde el inicio del encuentro, pero lo hizo con muchos problemas para superar la presión del Eibar. Además, cuando lo conseguía, no se mostraba preciso en el último pase. Mientras tanto, el conjunto vasco maniobraba bien con el balón, sobre todo por la banda izquierda donde jugaba Inui y hacia donde se escoraba Orellana, aunque sus penetraciones tampoco fueron contundentes. El equipo de Marcelino García Toral no conseguía redondear sus ataques con acciones de peligro y el Eibar se mostraba cómodo a pesar de que en algunas ocasiones el Valencia se le aproximó en superioridad numérica, pero con mucha inocencia. No fue un primer periodo con ocasiones de gol, ni de un fútbol vistoso, aunque sí intenso, en la que la voluntad local se topó con el orden del Eibar. Tan solo una acción destacó antes del descanso. Fue a favor del equipo que entrena José Luis Mendilibar en una falta muy bien lanzada por Pedro León, que obligó a Neto a realizar una gran intervención en el minuto 37 de juego.



El segundo tiempo empezó con un Valencia mucho más incisivo y con más profundidad, lo que le permitió disponer de las ocasiones que no tuvo en el primer tiempo a base de mordiente y intensidad. El Eibar atravesó en el tramo inicial del segundo periodo su peor momento, ya que la presión no le daba el rendimiento de la primera parte y su rival le superaba en casi todas las acciones. El encuentro ganó en intensidad y en emoción más por la voluntad e insistencia local que por la eficiencia en ataque de sus jugadores, volcados sobre la meta rival pero sin claridad en sus numerosas llegadas a la meta de Yoel, que hizo dos buenas paradas en sendos disparos de Rodrigo.



El Eibar realizó un gran trabajo defensivo, sin descomponerse y con alguna salida, pero sin el empuje del primer tiempo: centrado fundamentalmente en sumar un punto, aunque sin desperdiciar las oportunidades a la contra propiciadas por el fútbol ofensivo local. Al final, el Eibar aguantó y sumó un punto trabajado ante un rival que no logró su objetivo de asegurar matemáticamente la Liga de Campeones. Fue un partido entretenido, de ida y vuelta en muchos momentos del segundo tiempo, pero en el que ninguno de los dos equipos tuvo claridad de cara a puerta.



Ficha técnica:



0 - Valencia: Neto, Montoya, Vezo, Paulista, Gayà, Carlos Soler (Ferran Torres, m, m.81), Parejo, Kondogbia, Guedes, Santi Mina (Zaza, m.64) y Rodrigo.



0 - Eibar: Yoel, Rubén Peña, Paulo Oliveira, David Lombán, Cote, Pape Diop (Escalante, m.72), Dani García (Jordán, m.49), Pedro León, Orellana, Inui (Alejo, m.84) y Kike García.



Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó por el Valencia a a Kondogbia y Parejo, y por el Eibar a Cote, Jordán y Kike García.