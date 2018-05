Azpilicueta: 'Estoy orgulloso y muy ilusionado con este nuevo reto'

El futbolista vasco del Chelsea, César Azpilicueta, ha sido convocado por el seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, para disputar el Mundial de Rusia 2018 que se celebrará entre el 14 de junio y el 15 de julio.

"Orgulloso y muy ilusionado con este nuevo reto. Vamos!", ha escrito el futbolista navarro del Chelsea en su cuenta de twitter.

Orgulloso y muy ilusionado con este nuevo reto. Vamos! ¿¿ @fifaworldcup_es #Rusia2018



Proud to be part of the squad.

A new challenge is waiting for us, let's go! ¿¿ #Russia2018 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/xZQUpUrwdT