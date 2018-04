Osasuna

1-1

Osasuna empata ante el Córdoba y se aleja del palyoff de ascenso

Agencias | Redacción

15/04/2018

Los rojillos han empatado 1-1 en El Sadar. Se han adelantado los visitantes con un gol de Galán y Lasso ha empatado el encuentro para el conjunto navarro.

Osasuna volvió a decepcionar en El Sadar, donde acumula malos números esta temporada, al empatar contra el Córdoba en un partido en el que se adelantó el conjunto andaluz en la primera parte, por mediación del extremeño Javi Galán, y empató en la segunda el sevillano Borja Lasso con un golazo (1-1).



Sorprendió Diego Martínez, técnico rojillo, dejando en el banquillo a dos fijos habituales: Lucas Torró y Quique. La apuesta no le salió bien, ya que Osasuna no estuvo fino y el Córdoba fue mejor en el primer periodo con y sin balón, mas atento a las segundas jugadas.



Aunque el conjunto andaluz le concedía terreno a Osasuna, los locales carecieron de capacidad para encontrar espacios en la defensa de cinco del Córdoba, que marcó en su primera llegada con peligro a los 18 minutos de juego. Sergi Guardiola aprovechó un error de Oier y pasó el balón hacia atrás para que Javi Galán marcara dentro del área con poca oposición (0-1). El equipo navarro apretó rondado la media hora de partido con un remate de cabeza de Aridane y un disparo de David Rodrígue tras un fallo de Kieszek, aunque su mejor ocasión fue un pase por dentro de Borja Lasso a Kike Barja que el canterano no pudo definir. El Córdoba pudo haber hecho más daño a Osasuna en el tiempo añadido de la primera parte, en un contraataque con pase de Sergi Guardiola a Jovanovic que el serbio no rentabilizó ante Sergio Herrera, quien permitió a los locales seguir metidos en el partido, aunque llegaron los pitos a la grada rojilla.



Diego Martínez movió piezas en el descanso. Metió a Quique en sustitución de Javier Flaño para pasar a jugar con tres centrales y tres delanteros, aunque con Quique en el carril izquierdo. A pesar de que el Córdoba asustó a Osasuna en el primer minuto en un centro peligroso al que no llegó por poco Sergi Guardiola, Osasuna encontró el empate con un golazo de Borja Lasso a la salida de un córner. Lasso, tras una dejada de Aridane de cabeza, enganchó a bote un zurdazo que se coló por la escuadra de la portería defendida por Kieszek (1-1) en el minuto 58. Osasuna se animó con el gol y empezó a jugar mejor ante un Córdoba que di un paso atrás, aunque no le alcanzó para ganar al no generar excesivo peligro, lo más destacado un pase de Barja sin que Mérida viera mejor colocado a Sebas Coris, mientras que el Córdoba tuvo una última opción con un remate de Javi Galán parado por Sergio Herrera. El final de partido careció de fluidez por las numerosas faltas y tarjetas mostradas, incluidas tres rojas: para Xisco en Osasuna y para Aythami y el portero suplente del equipo dirigido por José Ramón Sandoval.



Ficha técnica:



1 - Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Aridane, Oier, Javier Flaño (Quique, m.46); Arzura, Fran Mérida; David Rodríguez (Sebas Coris, m.72), Borja Lasso (De las Cuevas, m.83), Kike Barja; y Xisco.



1 - Córdoba: Kieszek; Loureiro, Quintanilla (Caro, m.30), Aythami, Jesús Valentín, Javi Galán; Jovanovic (Aguado, m.62), Alex Vallejo (Aguza, m.74), Edu Ramos, Narváez; y Sergi Guardiola.



Goles: 0-1, m.18: Javi Galán. 1-1, m.58: Borja Lasso.



Árbitro: De la Fuente Ramos (Comité Castellanoleonés). Expulsó por doble amarilla al jugador local Xisco (m.93) y con roja directa al visitante Aythami (m.90). También expulsó al portero suplente del Córdoba Stefanovic (m.91). Mostró tarjeta amarilla a Fran Mérida (m.23), Borja Lasso (m.63), Aridane (m.85) y Kike Barja (m.90), de Osasuna, y a Sergi Guardiola (m.24), Edu Ramos (m.55), Loureiro (m.80), Aguza (m.82) y Caro (m.84), del Córdoba.