Real Sociedad

Domingo, 12:00 horas

La Real Sociedad visita al Espanyol en busca de su segunda victoria consecutiva

Agencias | Redacción

11/03/2018

El equipo txuri-urdin se enfrentará al conjunto catalán este domingo, a las 12:00 horas.

La Real Sociedad visita al Espanyol este domingo, a las 12:00 horas. El equipo txuri-urdin buscará su segunda victoria consecutiva en LaLiga Santander tras haber logrado ganar al Alavés en la anterior jornada.

El conjunto donostiarra llega con ánimos renovados y con el brasileño Willian José definitivamente recuperado de su lesión, sin renunciar, a pesar de la enorme distancia actual, a agotar sus últimos esfuerzos para pelear por la clasificación europea. No tiene otro objetivo porque, fuera de la Copa y de Liga Europa, quedarse huérfanos de metas sería peligroso cuando resta casi un tercio de competición, y el final de temporada podría convertirse en un enorme problema para Eusebio y para muchos jugadores que no tienen clara su continuidad en San Sebastián el próximo año. Los donostiarras llegan en un buen momento a este encuentro, con un empate ante el Betis fuera de casa y una victoria convincente contra Alavés en Anoeta, además de mostrar por fin una gran solvencia defensiva, su déficit principal durante la temporada, sobre todo tras el fichaje de Miguel Ángel Moyá. Eusebio podría alinear como titular un mes después de su lesión en un pie al brasileño Willian José, su mejor delantero con once tantos, un jugador que lo cambia todo sobre el terreno de juego y que confiere muchos argumentos al ataque blanquiazul. Asier Illarramendi, goleador en los dos últimos partidos contra los periquitos, volverá a ser su referencia en el medio campo, donde no está el lesionado Xabi Prieto, la baja más importante para los guipuzcoanos.

El Espanyol no ha perdido ningún encuentro desde febrero, aunque la falta de triunfos ha evitado que el cuadro catalán pueda dar el salto esperado por la afición. De todos modos, la única victoria fue contra el Real Madrid y esto ha cambiado el discurso de la plantilla blanquiazul. El técnico, Quique Sánchez Flores, no podrá contar con el centrocampista Sergi Darder por acumulación de cartulinas amarillas. Se trata de un futbolista esencial en la creación de juego, así que el estilo del Espanyol se verá obligado a cambiar ligeramente. Tampoco estará el portero Diego López, descansando en su domicilio tras perder el conocimiento y sufrir un traumatismo craneal en el anterior partido de liga. Pau López, titular en el primer tramo de la temporada, le relevará bajo palos. El delantero Sergio García y el lateral izquierdo Dídac están lesionados. De nuevo, todos los focos estarán puestos en el delantero Gerard Moreno. El ariete es el máximo realizador del equipo con once dianas en LaLiga y tres en la Copa del Rey. La Real Sociedad es uno los rivales a los que más se ha enfrentado: nueve ocasiones con tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Ha marcado dos goles.

Alineaciones probables:



RCD Espanyol: Pau López; Marc Navarro, Óscar Duarte, David López, Aarón; Víctor Sánchez, Carlos Sánchez, Jurado, Granero; Baptistao, Gerard Moreno.



Real Sociedad: Moyá; Odriozola, Llorente, Héctor, De la Bella; Illarramendi, Zubeldia, Zurutuza; Januzaj, Oyarzabal, Willian José.



Árbitro: Mateu Lahoz (comité valenciano).



Estadio: RCDE Stadium.



Horario: 12.00 horas.