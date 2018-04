Real Sociedad

15 años como txuri-urdin

Xabi Prieto: 'Hay que saber marcharse y lo hago muy orgulloso'

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/04/2018

El capitán txuri-urdin ha asegurado que sólo piensa en recuperarse de la lesión y poder despedirse sobre el terreno de juego.

El capitán de la Real Sociedad Xabi Prieto ha asegurado este miércoles, en la comparecencia en la que explicó los motivos de su retirada a final de temporada, que se va "muy orgulloso" de lo logrado en quince años y seguro de que ya era el momento de irse y dejar paso a los jóvenes.

"Estoy muy agradecido, es un día alegre porque he tenido la suerte de disfrutar durante 15 años de esta maravillosa profesión en el club en el que soñaba desde pequeño jugar, me siento un privilegiado. El año pasado tuve dudas y merecía la pena continuar pero este año tenía claro que tenía que ser el último. Hay que saber marcharse y decir adiós, y lo hago muy orgulloso", manifestó a los medios.

Xabi Prieto, a sus 34 años, estuvo arropado por el vestuario y por el presidente, Jokin Aperribay, en un acto que tuvo lugar en un estadio de Anoeta donde el jugador ha cumplido sus sueños, como llegar a ser el quinto jugador txuri-urdin con más partidos disputados, alguno de ellos en la Liga de Campeones.

Pero tenía claro, desde hacía meses, que le tocaba echarse a un lado. "En el momento en el que renuevo la temporada pasada tenía claro que esta sería la última, algo muy excepcional tenía que pasar para no serlo. Se lo comuniqué hace poco al presidente, por si me arrepentía, pero en casa sabían que sería la última temporada, es lo correcto", se sinceró.

El '10', lesionado, aseguró que no piensa en nada más que en despedirse sobre el terreno de juego y que este adiós institucional no sea el último. "Cuando uno toma esta decisión la valora bien, no está tomada en caliente. Ahora mismo por mi cabeza pasa recuperarme para tratar de despedirme en el campo, es con lo que sueño y lo que más me gustaría", reconoció.

Únicamente en un club

Se va, además, como un ejemplo de jugador que únicamente ha jugado en un club. "Cuando uno se siente querido en el club que quiere se siente satisfecho. Mi sueño no era ser futbolista sino ser jugador de la Real Sociedad, he tenido la suerte de poder hacerlo y tener más de lo deseado. Ahora veré a la Real desde fuera, desde mi asiento de socio o desde donde pueda", explicó al respecto.

Pese a creer que físicamente quizá podría haber seguido jugando, dejó claro que mentalmente tiene claro este adiós. "Sentía que era el momento de dejarlo, de decir adiós a algo que voy a echar muchísimo de menos. Ir a Zubieta y ver a mis compañeros me ha llenado, pero lo tomo de manera natural", añadió.

Y tiene claro, también, que para él será todo un honor que alguien de la cantera se inspire en él para seguir sus pasos hasta ser clave en el primer equipo y hacer vibrar a Anoeta. "Me llena de orgullo que gente de la cantera se ilusione con poder conseguir lo que he conseguido yo, en este caso", señaló.

Sobre su futuro, una vez finalice la temporada, no contempla un cargo inminente en la Real Sociedad. "No me veo ni como entrenador ni como presidente. Tampoco quiero estar en un sitio por haber sido jugador de un club durante 15 años. Para estar en un lugar hay que valer y hay que formarse, de momento el futuro es tratar de recuperarme cuanto antes", reiteró.

Aperribay: "Día triste"

Por su parte, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, reconoció estar viviendo un "día triste" para el club con el adiós a su capitán. "Xabi, no verte en el campo será raro para todos. Eres lo que queremos que sea un jugador de la Real, de la cantera, eres y has sido un ejemplo", le dedicó.

"Has ayudado, has llevado la bandera, has conseguido que la Real Sociedad haya venido de Segunda hasta jugar la 'Champions'. Con el paso del tiempo se entenderá lo que son jugadores como tu", aseveró en este sentido. "Es un día triste para la Real, pero ojalá que los jóvenes de la cantera sepan que siguiendo tu camino este club estará arriba", comentó.

Para Aperribay, Xabi Prieto ha sido y es "el líder del club". "Eres líder por la autoridad y el ser socialmente reconocido. Eres un ejemplo para tus compañeros en Zubieta, el ejemplo para la cantera, y el que mejor juega. En el próximo futuro espero que tengas tantos éxitos como en este tiempo pasado", le auguró.