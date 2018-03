Otros deportes

Santacana y Galindo finalizan cuartos también en el supergigante de PyeongChang

11/03/2018

"Este cuarto puesto sabe peor" que el obtenido en el descenso, ha dicho el esquiador guipuzcoano, que ha reconocido haber cometido “un error muy importante”.

El esquiador donostiarra discapacitado visual Jon Santacana y su guía Miguel Galindo no han podido conseguir tampoco subir al podio en su segunda prueba en los Juegos Paralímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur), al finalizar este domingo cuartos en el supergigante de la modalidad de esquí alpino.

24 horas después de haberse quedado cerca del bronce en el descenso, el vasco y el aragonés afrontaban un nuevo intento de aumentar su palmarés paralímpico en otra prueba de velocidad, pero tampoco tuvieron suerte, pese a que el camino se allanó para todos los participantes por la caída del canadiense Mac Macoux, gran favorito y oro ya el sábado.

Pero si en el descenso el dúo se había quedado a poco más de 90 centésimas del tercer escalón del podio, en esta ocasión esta posición se ha quedado bastante más lejos, después de cometer algunos errores durante su descenso, como el propio Santacana ha reconocido.

"Este cuarto puesto sabe peor que el de ayer. Hay veces que lo más importante es cómo te sientes y yo hoy no me he sentido bien. Cuando te das cuenta bajando, como me he dado cuenta, de que he cometido un error muy importante, y me he quedado parado, te da mucha rabia", ha expresado el ocho veces medallista en declaraciones recogidas por 'LaLiga4Sports'.