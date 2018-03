Vettel se impone a Hamilton y es el primer líder del Mundial

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ganó el Gran Premio de Australia por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes) al beneficiarse de la salida del coche de seguridad y se anotó la primera victoria del Mundial de Fórmula Uno 2018, la número 48 de su carrera deportiva.

El abandono de los dos monoplazas del equipo Haas, el danés Kevin Magnussen y el francés Romain Grosjean, tras un error en el cambio de neumáticos cuando eran cuarto y quinto, marcó completamente la carrera, en la que el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) completó el podio, Fernando Alonso (McLaren) fue quinto y Carlos Sainz (Renault), décimo.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) fue cuarto en la carrera de su país y su compañero holandés Max Verstappen sexto, tras perseguir durante la segunda mitad de carrera a Alonso, sin éxito.

El alemán Nico Hülkenberg (Renault) fue séptimo, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), octavo, y el belga Stoffel Vandoorme (McLaren), noveno por delante de Sainz, que acabó la carrera manteniendo su décima posición pese a sus problemas estomacales, justo delante del mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Force India), undécimo.

INITIAL CLASSIFICATION - LAP 58/58



Sebastian Vettel takes his third win in Australia



And with it takes his ¿th career podium!#AusGP #F1 pic.twitter.com/OekaE51XBO