Manomanista

Cuartos de final

El viernes arranca en Bergara la lucha por las semifinales

eitb.eus

24/04/2018

Olaizola II vs Rezusta, Bengoetxea VI vs Elezkano II, Ezkurdia vs Irribarria y Urrutikoetxea vs. Altuna III, los partidos de cuartos de final.

