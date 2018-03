next station

Finalistas

Seleccionados los tres proyectos finalistas de Next Station

eitb.eus

15/03/2018

Medio centenar de talentos ha presentado sus ideas a la convocatoria de Next Station, un laboratorio de nuevos formatos audiovisuales que apuesta fuerte por el entretenimiento del siglo XXI.

Un panel de expertos y los votos del público a través de las redes sociales ha decidido ya qué creadores han presentado las mejores ideas para poder grabar la primera serie digital en euskera y con la tecnología más puntera: la ultradefinición 4K. Los seleccionados son las codirectoras Maialen Sorzabalbere y Amaia Rojo, Andoni Imaz y Kepa Errasti, quienes ya están trabajando en el desarrollo de los proyectos y comenzarán a finales de este mes una residencia artística con formación especializada en BBF (Bizkaiko Berrikuntza Faktoria) de Bilbao. Tras finalizarla, uno de los tres seleccionados podrá cumplir su sueño: grabar su serie digital en euskera, que será emitida en EITB y difundida en festivales internacionales y lanzada al mercado internacional para optar a plataformas VOD como Netflix o HBO. El proyecto es ambicioso y contempla la grabación de una temporada completa de la serie que finalmente resulte elegida, compuesta de 6 capítulos.



Maialen Sorzabalbere y Amaia Rojo, ambas, donostiarras nacidas en 1996, son amigas desde la infancia, siempre les ha gustado el teatro y han participado en numerosos concursos y proyectos audiovisuales de forma amateur. Amaia estudia el último curso del grado de Historia y Maialen está estudiando el penúltimo curso del doble grado de Derecho y Comunicación.



La idea de su webserie pretende mostrar la riqueza que aporta la diversidad a través de cuatro enfermos en coma y las relaciones que se establecen entre sus diversas familias: una pareja sordomuda, una pareja gitana, una pareja formada por dos madres…. personas completamente dispares que chocarán al principio pero entre las que poco a poco se establecerán lazos de colaboración y unión al comprobar que su hijos se conocen en secreto. Suspense, humor y drama se mezclarán en esta serie que se dirige a todos los públicos.



El proyecto presentado por Andoni Imaz (Zumarraga, 1996), está pensado para los jóvenes `euskalzales´. A caballo entre la realidad y la ficción, cuenta las peripecias de dos amigos de la universidad que quieren montar un grupo de música, al que le falta un tercer miembro para completar el grupo. La serie contará las peripecias del `casting´ y su periplo por toda Euskal Herria para conseguir dinero para grabar su primera maqueta. El objetivo de este creador y su equipo es impulsar la comunidad vasca en la red a través de esta webserie que tiene dos ingredientes principales: la música y el euskera.



Imaz estudia cuarto curso de Comunicación Audiovisual en Mondragon Unibertsitatea y es la cara visible de un proyecto en el que participan otros cinco amigos y compañeros de estudios: Josu Artutxa, Patxi Irigoyen, Iñigo Otaegi, Kike Otegi eta Ibai Zabala. Asegura tener especial interés en Internet como “campo de juego audiovisual”, porque los proyectos que se hacen para la red tienen otras reglas, diferentes a las convencionales de otros formatos audiovisuales.



El tercer finalista, Kepa Errasti (Aretxabaleta, 1981), es el que cuenta con el perfil más profesional; lleva más de diez años trabajando como actor y guionista, participando en montajes teatrales como “Mami Lebrun” y en series de TV como “Goenkale”, y ha dirigido los cortos “Maritxu” y “Aitona Mantagorria”. Asegura que se considera actor y no descarta, si su proyecto finalmente se graba, no sólo dirigirlo sino participar en él también como intérprete. Tras licenciarse en Periodismo, estudió en el Taller de Artes Escénicas de Donosti. Su proyecto, que ha conseguido pasar a la final, es la historia de 8 personajes, cuatro parejas, que quieren tener un hijo y a los que la cámara sigue en tres situaciones: en las clases pre-parto, en entrevistas individuales y en cámara oculta. Un serie de humor sarcástico que se aproxima a veces al humor negro.



Residencia de Alto Rendimiento en BBF y en Tabakalera

Estos cuatro jóvenes creadores ya han comenzado a trabajar en sus proyectos y del 26 al 29 de marzo iniciarán un itinerario formativo innovador en BBF, Bizkaiko Berrikuntza Faktoria, de Bilbao que les permitirá afinar sus propuestas con dinámicas de producción ágil y testando la progresión de la idea en las redes sociales. Rodeados de expertos, darán forma a una `biblia´ de su proyecto que incluye la sinopsis, el tratamiento del guión y la psicología de los personajes de sus series. Con una formación eminentemente práctica, podrán realizar prototipos del contenido y dar viabilidad a la idea, escribiendo el guión del primer capítulo. La apuesta vasca por las series digitales cuenta con su propia metodología creada por Luis Berasategi, director de BBF e investigador del MIK (Mondragon Innovation & Knowledge) de Mondragon Unibertsitatea.



Tras la residencia en BBF y una selección final, el proyecto ganador continuará su desarrollo en 2DEO, el nuevo laboratorio de creación de contenidos audiovisuales en euskera creado en Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia. Allí podrán seguir avanzando en el guión y en el desarrollo de los 6 capítulos de la webserie, en un proceso en el que contarán con la ayuda de Diego Urruchi, Elbio A. Nielsen y Jokin Etcheverria, impulsores de Next Station, junto a guionistas como Joanes Urkixo, además de directores vascos.



Una vez grabada, la serie se emitirá en EITB, en Internet y entre los principales festivales de webseries como Bilbao SeriesLand, el festival de series digitales bilbaíno que afronta este año su cuarta edición. La webserie ganadora además viajará a certámenes internaciones para garantizar su difusión a nivel internacional e incluso su posible compra en plataformas de entretenimiento bajo demanda (VOD) como HBO o Netflix.



Continúa así el proyecto Next Station, un laboratorio de nuevos formatos audiovisuales orientados a nuevas audiencias e impulsado por las productoras vascas Media Attack, Develop Hub y J.O.K. Films. En coprodución con EITB, la plataforma cuenta con la financiación de la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Gipuzkoa y con la colaboración del Cluster Audiovisual Vasco EIKEN, el Gobierno Vasco y la Universidad de Mondragón y Euskaltel en un esfuerzo conjunto por impulsar el sector audiovisula digital en Euskadi. Una plataforma público-privada que promueve los nuevos talentos y los formatos audiovisuales que triunfan con el auge de las tecnologías de la comunicación y la información.



Next Station refleja la creciente apuesta de Euskadi por las series digitales, la nueva propuesta de entretenimiento del siglo XXI. El pasado otoño Next Station lanzó su convocatoria para buscar creadores vascos con ideas para grabar una serie digital. El concurso invitaba a cualquier persona, profesional o no, a presentar sus ideas para la serie enviando al Facebook de Next Station un vídeo `selfie´ o narrativo de un 1 minuto de duración como máximo explicando el proyecto.



Emprendedores audiovisuales

Tres caras jóvenes y activas del sector audiovisual vasco se han unido para poner en marcha Next Station, una iniciativa pionera centrada en los nuevos formatos audiovisuales. Son Diego Urruchi, creador de la agencia transmedia Media Attack; Elbio A. Nielsen, creador y presidente de la comunidad Develop HUB, que impulsa proyectos audiovisuales innovadores y que ha conseguido reunir con mucho éxito a profesionales del sector, y coordinador del Máster en innovación audiovisual; y Jokin Etcheverria, productor de cine y de entretenimiento y creador de J.O.K films.



Este laboratorio audiovisual pretende ayudar a los creadores a realizar prototipos, desarrollar formatos audiovisuales, experimentar con nuevas narrativas y tecnologías e internacionalizar ideas innovadoras. Posteriormente, los elegidos podrán acudir a mercados internacionales con el sello de calidad Next Station. Un sinónimo de viabilidad económica e innovación.