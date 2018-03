noticias

Análisis

Otro paso a la derecha de Trump

El presidente estadounidense ha nombrado secretario de Estado a Mike Pompeo, fundador del Tea Party. Gina Haspel, la responsable de una cárcel en Tailandia donde se torturó, será directora de la CIA.

Mike Pompeo es uno de los políticos estadounidenses más conservadores. Es fundador del Tea Party, el ala más derechista del partido republicano. Está obsesionado con los musulmanes y con Irán. Quiere aumentar las medidas de vigilancia a los ciudadanos con el propósito de aumentar la seguridad. Y ahora va dirigir el Departamento de Estado, es decir, la diplomacia estadounidense. Hasta ahora era director de la CIA. Ese puesto lo va a ocupar ahora la que era subdirectora, Gina Haspel, una veterana de la CIA que ha sido espía durante 30 años. Fue responsable de una cárcel secreta de la CIA instalada en Tailandia y en la que se interrogó, mediante torturas, a dos miembros de Al Qaeda.

Con estos nombramientos, Trump da otro giro hacia la ultraderecha. Y deja claro que no quiere nadie que le discuta ni que intente moderarle. Ha despedido a Rex Tillerson porque no estaban de acuerdo ni en Irán, ni en Corea del Norte, ni en la guerra comercial, ni en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, ni en casi nada. Desde que está Trump, el Departamento de Estado no pinta nada porque el presidente quiere llevar él mismo toda la política exterior. Quiere alguien que le diga sí a todo, y para eso ha puesto a Pompeo.