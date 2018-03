noticias

Vuelven las novelas de espías

Tras el intento de asesinato del exespía ruso Serguei Skripal en suelo británico, las relaciones entre Londres y Moscú se han situado en su nivel más bajo desde hace 20 años.

No se escuchaba un lenguaje tan duro desde los tiempos de la "guerra fría". Tanto en el discurso ante el Parlamento de la primera ministra británica, Theresa May, como en la respuesta del Ministerio de Exteriores de Rusia se han escuchado palabras y acusaciones que parecen de otra época. Las relaciones entre Londres y Moscú se han situado en su nivel más bajo desde hace 20 años.

Para May, no hay ninguna duda de que el ataque contra el exespía ruso Serguei Skripal fue ordenado directamente por el presidente ruso Putin. La acusación es grave, porque además implica que Rusia seguiría fabricando armas químicas y habría violado el tratado que las prohíbe. May ha exigido explicaciones a Putin y Putin no se las ha dado, por dos motivos. Primero, porque ése no es el procedimiento. Londres primero tendría que haber denunciado lo sucedido ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, y ésta es la que debería pedir explicaciones a Rusia. Segundo, y sobre todo, porque el domingo son las elecciones presidenciales en Rusia. Putin ya es el favorito, pero no le viene mal dar imagen de firmeza y de que no se deja presionar por nadie. Eso es lo que les gusta a sus votantes.