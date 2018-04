noticias

Macron se presenta como líder de Europa

El presidente francés defiende que hay que parar los pies al nacionalpopulismo que quiere desintegrar Europa.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunció ayer un bonito discurso en el Parlamento Europeo y además protagonizó un debate de tres horas con los eurodiputados. Casi todo lo que dijo Macron estuvo muy bien, y además lo dijo con mucho entusiasmo. Que hay que construir una nueva soberanía europea, que hay que dar respuesta conjunta a los problemas que enfadan a mucha gente, que hay que parar los pies al nacionalpopulismo que quiere desintegrar Europa.

Acierta cuando dice que hay una especie de guerra civil entre quienes defienden una Europa más cerrada y autoritaria y quienes defienden una Europa más abierta y más liberal. Pero las posibilidades de que se ponga en práctica esa nueva Europa que dibuja Macron son más bien escasas. No solo porque el nacionalpopulismo asciende en varios países, sino también porque Alemania no está por la labor. Macron quiere crear un Ministerio de Finanzas europeo con presupuesto propio, pero eso solo puede salir adelante si Alemania lo acepta, y de momento Berlín no lo ve claro. Mañana se reunirá Macron con Merkel e intentará convencerla, pero lo tiene difícil. Ayer Macron hablaba ante los europarlamentarios, pero su discurso estaba dirigido, en realidad, a Angela Merkel.