Putin: 18 años y suma y sigue

Putin toma hoy posesión del cargo para iniciar su cuarto mandato como presidente. Lleva ya 14 años como presidente, a los que habría que sumar los 4 que estuvo como primer ministro.

La oposición rusa ha hecho lo que ha podido para amargarle la toma de posesión a Vladimir Putin; pero las manifestaciones no han sido multitudinarias y además la Policía las ha reprimido sin contemplaciones. Alexei Navalny, la cara más conocida de la oposición, ha vuelto a pasar la noche en el calabozo, pero luego le han dejado en libertad.

Putin tiene totalmente controlada la situación interna de Rusia. Ganó las elecciones con facilidad; demasiada, pues los resultados oficiales le dieron un 77 % de los votos. Nadie le discute el poder; pero eso no significa que no tenga problemas. La economía de Rusia no acaba de asentarse, y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y los europeos complican aún más las cosas. Esas sanciones son consecuencia de la agresiva política exterior de Putin en Ucrania, el Cáucaso y Oriente Medio.

Putin ha hecho apuestas muy fuertes en política exterior, sobre todo en Siria. Eso le funciona muy bien en política interior, porque muchos rusos aprueban que Putin quiera aumentar la influencia de Rusia en el mundo, como la que tuvo en sus tiempos la Unión Soviética.