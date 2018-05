noticias

Análisis

Italia piensa otra vez en elecciones

Tras el resultado complicado de las elecciones de marzo, no ha salido adelante ninguna coalición. La Liga y 5 Estrellas creen que les favorecería una repetición de comicios, no así el PD y Berlusconi.

Italia se encamina hacia una repetición de las elecciones. Las elecciones de hace dos meses dejaron un resultado complicado y, como se temía, no ha salido adelante ninguna coalición. El Movimiento 5 Estrellas fue la primera fuerza y podría haber conseguido mayoría para formar Gobierno haciendo coalición con el centroizquierdista Partido Democrático, pero no se han puesto de acuerdo. La Liga, el segundo partido más votado, podía unirse a Forza Italia, el partido de Berlusconi, pero no lograban la mayoría suficiente. Y una coalición entre 5 Estrellas y Liga era imposible.

El presidente italiano, Sergio Matarella, intenta que se forme un Gobierno de concentración que dure unos meses para solucionar los problemas urgentes de Italia. La economía italiana es la que menos crece entre las principales economías europeas y los presupuestos están sin aprobar. Además, habría que reformar la ley electoral, porque está visto que la última reforma no ha servido para nada. Pero la Liga y 5 Estrellas creen que les favorecería una repetición de las elecciones y no quieren aceptar la propuesta de Matarella. Para el PD, unas nuevas elecciones pueden ser el estacazo definitivo, así que le conviene alargar la situación. Y también a Berlusconi: en 2019 acaba la inhabilitación a la que fue condenado por fraude fiscal. Así que no le interesan unas elecciones ahora, en las que no podría ser candidato, sino más adelante.