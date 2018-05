noticias

Análisis

Lo de Italia es muy interesante

Se va a formar un Gobierno de coalición entre dos partidos que defienden políticas económicas contrapuestas.

Lo que está pasando en Italia es interesante. Luego ya veremos si es bueno o malo, pero de momento es muy interesante. Se va a formar un Gobierno de coalición entre dos partidos que defienden políticas económicas contrapuestas. Uno, la Liga, quiere reducir los impuestos. Otro, el Movimiento 5 Estrellas, quiere aumentar el gasto social. Ambos objetivos figuran en el programa del Gobierno. Es decir, recaudar menos y gastar más. Eso en un país que ya tiene una deuda pública enorme, más del 130 % de su Producto Interior Bruto (PIB). Lo lógico es que suban la deuda y el déficit. Y eso puede llevar a Italia a salirse de los límites fijados desde la Unión Europea.

Los dos partidos están de acuerdo, precisamente, en enfrentarse a Bruselas. Los dos están de acuerdo, incluso, en salirse del euro, aunque eso no figura en el programa de Gobierno. Y lo otro en lo que están de acuerdo es en no admitir más refugiados y en expulsar a la mayoría de los que han llegado. Por tanto, coinciden con lo que dicen los partidos de extrema derecha europeos; pero no por eso se puede decir que sea un Gobierno de extrema derecha; algunas de sus políticas son de izquierdas. Ahí está lo interesante: va a ser la primera vez en Europa que se ponga en marcha un Gobierno tan extraño.